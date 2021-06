Verstappen: ''Pirelli ile yapacağımız konuşmanın sonucunu şimdiden biliyoruz''

Azerbaycan Grand Prix'sine üçüncü sırada başlayan Verstappen, güçlü bir performans sergilediği yarışı son 4 tura kadar lider götürüyordu.

Ancak Hollandalı pilotun lastiği patladı ve ardından büyük bir kaza geçirdi. Bu kaza kırmızı bayrağın çıkmasına, ardından da yarışın durdurulmasına neden oldu.

Yarışın tekrar başlatılmasının ardından, Verstappen'in şampiyonadaki en büyük rakibi Lewis Hamilton ve takım arkadaşı Sergio Perez birinci sıra için savaşıyorlardı. Ancak, İngiliz pilot lastiklerini kitledi ve gridin en arkasına düştü.

Böylelikle yarışı Perez kazanmış oldu ve Red Bull, Verstappen puan alamasa da, Takımlar Şampiyonası'nda Mercedes'le olan farkı açmış oldu.

Hollandalı pilot, yarışın ardından şöyle konuştu: ''Tabii ki bugün yaşananlar beni sinirlendirdi.''

''Bugünkü yarışın benim için kolay olduğunu söyleyebiliriz. Hızı kontrol edebiliyordum ve lastiklerde uzun sürüş yapmam gerekiyordu.''

''Bu yüzden arkamdaki araçlara uymaya çalıştım ve onlar hızlandığında ben de hızlandım. Lastiklere çok fazla yüklenmedim. Böyle şeyler yaşandığında, bu spor çok zor olabiliyor.''

Verstappen, Bakü caddelerinde yapılan yarıştaki en hızlı turu alabildi. Lastiğinin patlamasının bununla ilgili olup olmadığı sorulan Red Bull sürücüsü, ''Sanmıyorum. Lastiklere baskı uygulamıyordum. Rahat hissettim ve herhangi bir titreşim de hissetmemiştim.'' cevabını verdi.

Red Bull, yarış esnasında Michael Masi'yle konuşurken, Verstappen'in lastiği patlamadan önce ellerinde bununla ilgili hiçbir gösterge olmadığını söylemişti.

Hollandalı pilota pistte kalan herhangi bir parçaya mı çarptığı soruldu ve o da pistin temiz olduğunu ancak Pirelli'nin, bunu olayın nedeni olarak göstereceğini düşündüğünü söyledi.

''Her tur aynı çizgiyi takip ediyoruz çünkü herkes hava koridoru etkisine girmek istiyor. Bunu benim yaşamam garipti. Sanırım pisti temizlediler ancak Pirelli muhtemelen pistteki karbon parçalarından dolayı olduğunu söylecektir.''

''Imola'da da böyledi, bu hakkında yorum yapmak istemeyeceğiniz bir konu. Sadece benim lastiğim patlamadı, aynı zamanda Stroll'ün de lastiği patladı. Bu hüsrana uğratıcı. Şanslıyız çünkü şampiyonayı hâlâ lider götürüyoruz ancak aramızdaki fark çok daha büyük olabilirdi ve bu çok önemliydi.''

Verstappen'in de belirttiği gibi, bugün lastiği patlayıp kaza yapan tek kişi kendisi değildi. Yarışta önemli pozisyonlar kazanan Lance Stroll de, dördüncü ilerlerken lastiğinin patlaması nedeniyle yarışa veda etmek zorunda kalmıştı.

Yarıştan sonra lastiklerle ilgili Pirelli ile görüşüp görüşmeyecekleri sorulan Verstappen, ''Evet kesinlikle. Ancak bu konuşmanın sonucunu şimdiden biliyoruz ve bunu kabul etmesi biraz zor.'' yanıtını verdi.

Aynı zamanda bu konuşmanın sonucu hakkında yorum yapan Hollandalı pilot, şu sözleri kullandı: ''Bunun pistteki parçalarla ilgili olduğunu söyleyecekler [gülüyor]. Bu konuyu konuşacağımıza eminim. Pirelli, bugün burada yaşananlardan çok mutlu olmayacaktır. Ancak, bu yarışta yaşanan veya aldığımız sonuçla ilgili bir şeyi değiştirmiyor.''

Bir sonraki yarış iki hafta sonra Fransa'daki Paul Ricard'da gerçekleştirilecek. Hollandalı pilot, bu yarışla ilgili de yorumlarda bulundu ve Mercedes'in normal pistlerde daha güçlü olduğunu söyledi.

''Bence Mercedes normal pistlerde daha güçlü, bu yüzden bugün aramızdaki farkı açmayı isterdim. Onlar da, normal pistlerde daha güçlü olacaklarını biliyorlar. "

"Ancak göreceğiz. Aracımız yarışta oldukça iyi performans sergilediği için, bazı güçlü hafta sonları da geçirdik. Sanırım bu yarışta kimse bizim için bir tehdit değildi. Yani, bu olumlu bir işaret.''

Damage on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B after retiring

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images