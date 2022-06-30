Verstappen: "Piquet ırkçı biri değil fakat Hamilton yorumu doğru değil"

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Verstappen'in kız arkadaşı Kelly Piquet'nin babası Nelson, geçen yıl verdiği ve geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir röportajında, Hamilton hakkında ırkçı sözler söylemişti.

Geçtiğimiz hafta Formula 1 dünyası tarafından yoğun şekilde eleştirilen Piquet'nin padoka girişi resmen yasaklandı ve artık herhangi bir yarışta yer alamayacak.

Piquet, sözlerinden dolayı Hamilton'dan özür diledi ve kullandığı kelimenin arkasında herhangi bir ırksal niyet olmadığını dile getirdi.

Perşembe günü Silverstone'da, ilk kez bu konuya değinen Verstappen, Piquet'nin kullandığı sözleri sarf etmenin doğru olmadığını dile getirdi.

Verstappen, "Onun seçtiği kelime doğru değildi. Farklı kültürler ve küçükken söylediği şeyler olsa da bu doğru değil."

“Bu kelimeyi kullanmamak gelecek için bir ders olmalı çünkü çok saldırgan bir ifade ve özellikle günümüzde daha da kötüleşiyor." dedi.

Ancak Verstappen, Piquet'in ırkçı biri olmadığını da ekledi.

"Nelson'la biraz vakit geçirdim ve onun kesinlikle ırkçı biri olmadığını düşünüyorum."

“Aslında gerçekten hoş ve rahat biri. Yayınladığı açıklamada da görüleceği üzere bu kelimeyi iki şekilde de ele alabileceğimizi düşünüyorum. Fakat bence onu kullanmamak daha iyi.”

Three-time F1 world champion Nelson Piquet

Verstappen, konuyla ilgili Piquet ile konuşmadığını ve bunun kendisiyle ilgili bir olay olmadığını ekledi.

Verstappen, ”Onu aramama gerek yok. Bence kullandığı söz doğru değil ve bunu kendisi biliyor."

"Açıklamasında söylediği gibi, o anda yanlış kelimeyi kullandığını kabul etti. Öyleyse onunla ne diye konuşacağım? Bunu yapmanın bir şeyleri değiştireceğini de sanmıyorum."

"Dediği gibi, bu söz iki şekilde yorumlanabilir ve elbette insanlar kötü tarafı yakalıyorlar ve iş çığırından çıkıyor."

“İnsanlar onu ırkçı biri olarak görüyorlar, ki öyle olduğunu sanmıyorum ama bu kelimelerin kullanılmaması gerektiğine tamamen katılıyorum.” dedi.

Olay sonrası Piquet'ye verilen padok yasağını kabul edip etmediği sorulduğunda Verstappen, bunu desteklemediğini de ekledi.

Verstappen, ”İnsanlara yasak getirdiğinizde, aslında duruma yardım etmiyorsunuz çünkü konuşmuyorsunuz."

“Konuyu çözmek için iletişim kurmak gerekir. Eğer yasak varsa, uygulamaya çalıştığınız şeye faydası olmuyor çünkü iletişim çok önemli. İnsanları eğitmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden konuşmak ve iletişim kurmak daha iyi."

“Bu şeyler çok kolay çözülebilir. Bu, biriyle kavga edip, ona hakaret ettikten sonra, yanına gidip sohbet etmek ve özür dilemekle tamamen aynı. Elbette birisini üzmek hoş değil ama her şey kolayca unutulabilir."

"Yaptığı hatadan ya da kullandığı ifadeden dersler çıkardığı sürece padoktan birini özellikle de üç kez dünya şampiyonu men etmek doğru değil."