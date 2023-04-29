Verstappen: "Pilotların neden bu kadar risk aldığını anlamıyorum"

Cumartesi öğleden sonra Bakü sokaklarında bağımsız bir Sprint yarışı gerçekleşti.

Sprint'e üçüncü sıradan başlayan Verstappen, startta oldukça yavaş kaldı ve Mercedes pilotu George Russell ile ilk turda tekerlek tekerleğe mücadele verdi.

Ardından ikilinin arasında ufak bir temas yaşandı ve Verstappen hem 4. sıraya geriledi hem de aracında hasar oluştu.

Yarış esnasında bu duruma oldukça sinirlenen Red Bull pilotu, Sprint'in ardından ilk turda yaşananları "Pilotların neden bu kadar çok risk aldığını anlamıyorum. İlk turda resmen sidepod'umda delik açıldı."

"O an hepimiz soğuk lastiklere sahibiz, bu sebeple elbette lastikleri kilitlemek kolay ama bu hamle hiç mantıklı değildi."

"Ama sorun değil. Yine de üçüncü sıradayız, yine de iyi puanlar aldık ve olan oldu."

"Araçta durum o kadar iyi görünmüyor ama şu anda durum bu ve yarına odaklanacağız." diyerek eleştirdi.

Verstappen ve Russell arasında, sprint yarışının ardından pit yolunda sözlü münakaşa olduğu ekranlara yansıdı. Diğer taraftan ikili arasında yaşanan temaslarda, Red Bull aracının sağ sidepodunda büyük bir delik açıldığı görüntülendi.