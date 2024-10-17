Verstappen: "Piastri, Norris'i desteklemek için 'fazla iyi' bir pilot"

Max Verstappen, Oscar Piastri'nin Lando Norris'i desteklemesi istenemeyecek kadar “iyi” olduğunu ve Piastri’nin bunu asla kabul etmeyeceğini söylüyor.

2024 sezonu ilerledikçe, McLaren yaz boyunca Red Bull'a Takımlar Şampiyonluğu için meydan okuyarak yenilmesi gereken takım haline geldi.

Woking merkezli takım, şu anda Red Bull'un önünde puan avantajına sahipken, Norris'in de pilotlar sıralamasında Verstappen'i geçme şansı var. Sezonun son altı yarışına 52 puanlık bir farkla giriliyor.

McLaren, iki eşit pilota sahip olduğu yaklaşımını sürdürse de, Norris'in şampiyonluğu kazanma ihtimalinin artması, takımı geçen ay pistteki durum gerektirdiğinde İngiliz pilota öncelik vermeye yönlendirdi.

Motorsport.com/Autosport'a verdiği röportajda McLaren'ın takım emirleri hakkındaki görüşleri sorulan Verstappen, Piastri'nin destekleyici bir rol oynamak için “fazla iyi” olduğunu ve bunu kabul etmemesi gerektiğini söyledi, ancak dünya şampiyonu daha önce hiç benzer bir pozisyonda bulunmadığını da ekledi.

Verstappen, “Benim için o kesinlikle iki numaralı pilot değil ve onun yerinde olsaydım bunu asla kabul etmezdim.”

“Elbette benim için konuşmak kolay çünkü ben 10 yıldır Formula 1'deyim ve bu Oscar'ın ikinci sezonu, bu yüzden ayağınızı yere basmak her zaman daha zordur.”

“Ama o, sırf kendisinden istendiği için galibiyetlerden ve pozisyonlardan vazgeçip ikinci planda kalmayı hak etmeyen harika bir F1 pilotu.” dedi.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren, değişen yaklaşımına göre Monza'da Piastri ve Norris sırasıyla ikinci ve üçüncü olduklarında pozisyonları değiştirebilirdi, ancak takım her zaman Piastri'den Norris lehine yarış galibiyetlerinden vazgeçmesini istemeyeceğini açıkladı. Norris de şampiyonluğun kendisine gümüş tepside sunulmasını istemediğini belirtti.

Norris, “Eğer bir pilot benden daha iyi bir performans sergiliyorsa, benim de daha iyi bir iş çıkarmam gerekir, dolayısıyla bunu kimsenin elinden almak istemem.”

“Ayrıca bana bir şampiyonluk verilmesini de istemiyorum. Evet, bir şampiyonluğa sahip olmak harika olurdu ve kısa vadede harika hissedersiniz, ancak uzun vadede bununla gurur duyacağınızı sanmıyorum.”

“Max'i yenerek, rakiplerimi yenerek ve pistte en iyi olduğumu kanıtlayarak kazanmak istiyorum.” demişti.

Verstappen, McLaren'ın son 18 aydaki hızlı gelişimini överken Norris ile Piastri'nin müthiş bir kombinasyon olduğunu söyledi.

Bu ikilinin Red Bull'un rakipleri arasındaki en iyi pilot dizilimi olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, çünkü birbirlerine çok yakınlar ve ikisi de hızlı.”

“McLaren gerçekten doğru insanları doğru yere koydu, bunlar zaten takımda çalışan insanlardı.”

“Rob Marshall [eski Red Bull tasarımcısı] gibi kişiler dışında, oradaki insanların çoğu işe yeni alınmadı. Sadece bazı personele yeni roller verildi ve bunun ne kadar hızlı bir etki yaratabileceğini görebilirsiniz.”