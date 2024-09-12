Verstappen: "Piastri ikinci pilot olmayı istemez"
Max Verstappen'e 'Papaya Kuralları' hakkındaki düşünceleri soruldu.
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing after Qualifying
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
İtalya Grand Prix'sindeki ilk tur mücadelesinin ardından McLaren pilotları arasındaki rekabet büyük bir tartışma konusu olmuştu.
Yaşananların ardında McLaren CEO'su Zak Brown ve takım patronu Andrea Stella, Norris'in şampiyonluk mücadelesinde Piastri'nin destek rolünü üstleneceği ve takım emirlerinin uygulanacağını duyurdu.
Şampiyona lideri olan Max Verstappen ise bu karara kayıtsız kaldığını ifade etti.
"Onlar ne yapmak istiyorsa yapacaklar ve bu benim sorunum değil. Benim şu anda kendi sorunlarım var."
"Oscar açısından baktığınızda, o Lando'ya benden daha yakın. Bu yüzden nasıl başa çıkacaklarını göreceğiz."
Verstappen, McLaren'ın takım emirlerini devreye sokmakta neden bu kadar beklediğini anladığını ekledi: "Norris ve Piastri şampiyonada birbirlerine çok yakınlardı."
"Ve Oscar takımın ikinci pilotu olarak anılmayı isteyecek biri değil."
Max Verstappen, Azerbaycan Grand Prix hakkında da şunları söyledi: "Monza bizim için iyi geçmedi ama birçok şeyi analiz ettik. Artık daha iyi olmaya çalışmanın zamanı geldi, bu yüzden bu hafta sonunun nasıl geçeceğini göreceğiz."
"Bizim için önemli olan aracı daha iyi anlamak ve burada aracın biraz daha normal hissettirmesi."
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