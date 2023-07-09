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Verstappen, Perşembe günü sağ elinden hafifçe sakatlanmış!

Britanya'da yine pole pozisyonuna ulaşan Max Verstappen, sağ elinde ufak bir sakatlık yaşadığını, ancak sıkıntı yaşamadığını itiraf etti.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Lando Norris, McLaren, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, talk in Parc Ferme after Qualifying

Cumartesi günü Silverstone'da pole pozisyonunu elde eden Verstappen, sıralama turlarının ardından sağ elinde bir bandajla görüntülendi. 

Ne olduğu hakkında konuşan Hollandalı, Perşembe günü parmağını incitmeyi başardığını, ancak sürüşünün bu durumdan etkilenmediğini söyledi.

Verstappen, "Sadece parmağımı biraz burktum."

"Elim beni biraz rahatsız ediyordu. Bugün daha iyiydi ama ilk başta tam olarak sıkamadım. Ama şimdi tamamen iyi."

"Sakatlığa neyin yol açtığını tam olarak bilmiyorum. Perşembe sabahı oldu. Belki de elimi yanlış bir yere koydum ya da yanlış bir şekilde ittim. Çok garip."

"Direksiyon başındayken bunu çok fazla düşünmüyorum. Cuma günü biraz daha zorlayıcıydı ama bugün gayet iyi hissettim."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, talk in Parc Ferme after Qualifying

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, talk in Parc Ferme after Qualifying

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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