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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Performansa odaklanmadık"

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Verstappen: "Performansa odaklanmadık"
Ekleyen:
, Editör
21 Şub 2020 16:18

Max Verstappen, Barcelona testlerinin ardından verdiği demeçte, Red Bull'un hıza odaklanmadığını söyledi.

Red Bull testin son gününde programı ikiye bölmeyi tercih etti ve sabah piste çıkan Max Verstappen, kırılan süspansiyona rağmen 86 tur atmayı başardı.

Hollandalı pilot şu anda kombine edilmiş derecelerde altıncı sırada yer alıyor ve lider Valtteri Bottas'ın 1.9 saniye gerisinde.

Ancak Hollandalı pilot zaman turlarına odaklanmadıkları için aradaki fakrın bir önemi olmadığını söyledi.

Verstappen, “Şimdi hiçbir şey için endişelenmiyorum."

"Bugün sonuçlar farklı olabilir ama güç dengesini sadece Melbourne'de göreceğiz. Şu anda buna odaklanmamlıyız."

"Şimdilik araca konsantre olmamız ve onu mükemmele yakın hale getirmek için mümkün olan her şeyi yapmamız gerekiyor. Mükemmel olmak hiçbir zaman kolay değildir, ama bunun için çabalamalıyız."

"Bu hafta hıza odaklanmadık veya bunu düşünmedik. Sadece mümkün olduğunca çok tur attık."

"Araç hakkında hiç şikayetim yok. Geçen yıldan daha iyi ve zaten amacımız da buydu. Artık başarılı olmak için mümkün olduğunca çok tur atmamız gerektiğinin farkındayız ve bunun üzerinde çalışıyoruz."

Şimdiye kadar her şey çok iyi gidiyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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