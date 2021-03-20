Verstappen, Perez'le çalışmaktan memnun

Max Verstappen, son iki yılda hem Pierre Gasly hem de Alex Albon'a ciddi bir üstünlük kurmayı başardı.

Şimdi Hollandalı pilotun yanında, son yıllarda oldukça istikrarlı sonuçlar alan ve kariyerinin ilk galibiyetini 2020 Sakhir GP'de elde eden Sergio Perez olacak.

Meksikalı pilot, özellikle yarış temposu anlamında gridin en iyi isimlerinden biri ve lastikleri kullanmayı çok iyi biliyor.

Perez ve Verstappen arasındaki mücadelenin nasıl olacağı merak edilirken, Hollandalı pilot yeni takım arkadaşının iyi performans sergileyeceğinden emin.

Daha önce Nico Hulkenberg'le yarışmak istediğini belirten Verstappen, Ziggo Sport'un F1 Café programında şunları söyledi: "Sergio'nun çok tutarlı bir sürücü olduğunu hepimiz biliyoruz ve düzenli olarak puan alabileceğini defalarca kez kanıtladı."

"Açıkçası onunla çok iyi anlaşıyorum ve bunu takıma gelmeden önce de biliyordum. Geçmişte Nico Hulkenberg'i tercih edeceğimi söylemiştim, fakat bu tamamen onu daha iyi tanımamla ilgiliydi."

"Hız açısından birbirlerine hep yakın oldular. Ancak Sergio her zaman çok iyi bir iş yaptı ve bu yüzden koltukta oturuyor."

"Bu yüzden hemen mücadelenin içinde olmasını bekliyorum. Elbette ne kadar uzak veya yakın olacağını söylemek imkansız, ancak ikinci pilot olmak istemediğini söyleyerek kendisine baskı uyguluyor."

"Her şeyden önemlisi Mercedes'i yenebilecek bir araca sahip olmamız." dedi.