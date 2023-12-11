Verstappen: "Perez'in 'lakabı' bana ilham verdi"

2023 sezonunun açılış yarışları olan Suudi Arabistan ve Azerbaycan'ı kazanan Perez'e 'F1'in Sokak Kralı' lakabı takıldı ve aynı performansı Miami'de de göstermesi beklendi.

Ancak o Pazar günü Perez pole pozisyonunda olmasına ve Verstappen'in dokuzuncu sıradan start almasına rağmen yarışı kazanan Hollandalı pilot oldu.

Son Dünya Şampiyonu, 57 turluk Grand Prix'nin 48. turunda Perez'i geçerek damalı bayrağı takım arkadaşının beş saniye önünde gördü.

Verstappen, Perez'in çevresindekilerin ve uzmanların Meksikalı pilotun 'sokak pistlerindeki yeteneğinden' bahsetmesinin ilk atağına ilham verdiğini açıkladı.

Perez'in 'Sokak Kralı' lakabı hakkında Viaplay'e konuşan üç kez Dünya Şampiyonu şunları söyledi: "Bu, beni durumun böyle olmadığını göstermek için motive ediyor."

"Bu aslında diğer insanlar için yanlış bir motivasyon ama bu beni korkutmuyor."

"Bazı medya kuruluşları, örneğin Meksika'dan ya da İspanyolca yayın yapan medya kuruluşları bunu abartıyor. İnsanlar elbette her halükarda bir şampiyonluk mücadelesi görmeyi bekliyor."

İlk dört yarışta ikişer galibiyet ve mağlubiyet alan Verstappen ve Perez, Meksikalı pilotun Bakü'deki sezonun ikinci galibiyetinden sonra sadece altı puan farkla ayrılmıştı.

Sezonun sonunda puan farkı 575'e 285 ile Hollandalı pilotun lehineydi.

Verstappen, "Sezonun başında bana mükemmel şekilde uyan pistlere sahip olamayacağımızı biliyorum. Bu pistler ancak yılın ilerleyen zamanlarında, çok sayıda hızlı viraja sahip daha hızlı pistlerde karşımıza çıkacak."

'O yüzden hiç endişelenmedim, sadece bazı detayları biraz daha iyi bir şekilde bir araya getirmemiz gerekiyordu ve sonuçta Bakü'den sonra oldukça başarılı olduk." dedi.

Verstappen şampiyonluk kazanmanın sadece inanca dayalı olmadığını, aynı zamanda tutarlılık da gerektiğini hatırlattı.

"Şampiyon olmak için çok tutarlı olmalısınız. Neredeyse hiç hata yapamazsınız çünkü şampiyonluk bu sayede kazanılır."