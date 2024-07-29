Verstappen: "Perez'in hafta sonuna değil, araca odaklanmalıyız"
Sergio Perez'in Red Bull Racing pilotu olarak geleceği Belçika'daki bir başka zorlu yarışın ardından şüphe altında. Ancak takım arkadaşı Max Verstappen daha büyük sorunun başka bir yerde olduğuna inanıyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
2024 Belçika Grand Prix'si Red Bull'un her iki pilotu için de zorlu bir yarış oldu.
Şampiyona lideri Max Verstappen, aldığı güç ünitesi değişikliği cezası sebebiyle yarışa 11. sıradan başladı ve yarışı 4. sırada noktaladı.
Sergio Perez ise yarışa ön sıradan başladı ancak batarya sorunları, lastik ömrü ve strateji ile mücadele ettiği yarışı altıncı sırada bitirdi.
Meksikalı pilotun performansı, 2025'e kadar Red Bull pilotu olarak kalmasını sağlayacak ve 2026 için de opsiyonu olan bir sözleşme uzatması imzalamasından bu yana dramatik bir şekilde düştü.
Ancak Perez'in takımda kalacağına dair sarsılmaz bir güveni var ve takım arkadaşı Verstappen de düşüş için onu suçlamanın adil olmadığını düşünüyor.
Verstappen Belçika Grand Prix'sinden sonra, bu konuda şunları söyledi: "Bence şu an asıl odaklanmamız gereken şey araç."
"Esas olarak buna odaklanmalıyız çünkü bence Checo'nun hafta sonuna bakarsanız, çok olumluydu."
"Yarışta özellikle lastikle ilgili birtakım zorluklar yaşadık ve odaklanmamız gereken şey bu."
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