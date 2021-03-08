Verstappen: "Perez'in gelişi benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor"

Max Verstappen, Toro Rosso'da başladığı ve sonrasında Red Bull'da devam ettiği F1 kariyeri boyunca dört isimle yarıştı: Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly ve Alex Albon.

Hollandalı pilot, sadece Ricciardo'ya geçildi ve sonrasında Avustralyalı pilotu mağlup etmeyi başardı.

Şimdi genç pilotun yanına, 2011'den beri F1 gridinin bir parçası olan ve pazar günkü istikrarlı sürüşleriyle ön plana çıkan Sergio Perez gelecek.

Perez, hem deneyimli bir pilot olarak görülüyor, hem de lastiklere iyi davranma anlamında gridde öne çıkan birkaç pilottan biri olarak biliniyor.

Verstappen, Perez'in gelişinin kendisini ve takımı nasıl etkileyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Sergio'nun, Red Bull'da Formula 1 kariyeri boyunca yaptığı gibi iyi bir iş çıkarmasını bekliyorum."

"Onunla çalışacağım için mutluyum ve birlikte takım için çok fazla puan kazanacağımızı umut ediyorum."

"Bana gelirsek, dürüst olmak gerekirse, Red Bull'a gelişi benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor."

"Elbette takım, her zaman iki araçla birden mümkün olduğunca çok puan kazanmak ister, şampiyon olmanın yolu budur."

"Bu yıl durumun daha iyi olup olmayacağını göreceğiz. Her halükarda bunun için çabalıyoruz."

"Hepimiz favori olmaya devam eden Mercedes'i zorlayabilmek adına elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz."