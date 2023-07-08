Verstappen, Perez'in form grafiği hakkında: "Markalar Şampiyonluğu için tek başıma da savaşabilirim!"
Silverstone'daki sıralama turlarından ardından takım arkadaşının form grafiği hakkında soruları yanıtlayan Max Verstappen, "Şu anda Markalar Şampiyonluğu için tek başına savaşabileceğini" söyleyerek esprili bir yanıt verdi.
Red Bull cephesinde son 5 sıralama turu seansı oldukça zıt duygular yaşanmasına neden oldu. Max Verstappen üst üste 5 kez pole pozisyonuna uzanırken, Sergio Perez ise üst üste 5. kez Q3'e kalmayı başaramadı.
Meksikalı pilot, İngiltere'deki sıralama turlarında da 16. oldu ve Q1 seansında elenerek sıralama turlarına erken veda etti.
Son 5 sıralama turlarında Verstappen'in ortalama grid pozisyonu 1, Perez'in ise 14.
Bu istatistik, Perez'in son birkaç haftadır tek tur performansında ne kadar zorlandığını gösterir nitelikte.
Seansın ardından Motorsport.com Hollanda'nın da dahil olduğu Hollanda basın organlarına açıklamalarda bulunan Verstappen'e takım arkadaşının neden Q3'e kalamadığı soruldu.
Verstappen bu soruya şöyle yanıt verdi: "Bugün onun tarafında neler yanlış gitti bilmiyorum ama bizim aracımızla elbette Q3'e kalabilmeniz gerekiyor."
Sonrasında Verstappen'e "Perez'in Cumartesi günü geride kalmasının takımın sinirini bozup bozmadığı" soruldu.
Verstappen'in bu soruya yanıtı şöyle oldu: "Bunu Helmut'a [Marko] ya da Christian'a [Horner] sormalısınız. Ancak evet [bozuyor], sonuçta Markalar Şampiyonası için de savaşıyoruz."
"Ama bence şu anda Markalar Şampiyonası'nda tek başıma da mücadele edebilirim! (gülüyor)"
Verstappen şu anda 229 puana sahip. Markalar Şampiyonası'nda ikinci sıradaki Mercedes'in ise 178 puanı var. Yani Verstappen şu anda Markalar Şampiyonası'nda da lider olabilecek puana sahip.
Dolayısıyla Hollandalı pilotun bu açıklaması şakayla karışık olsa da şu an için o kadar da ütopik bir senaryo değil.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Erik Junius
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