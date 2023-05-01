Verstappen: "Perez'in bu kadar iyi gittiğini görmek güzel"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Bakü'de zor bir hafta sonu geçirdi ve her iki yarışta da Sergio Perez'in ardında finiş gördü.

Pazar günkü yarışın ardından konuşan Verstappen, "Yarışta çok fazla önden kayma yaşadım. Yarış boyunca direksiyon üzerindeki düğmelerle ayarları değiştirmeye ve aracın daha iyi davranmasını sağlamaya çalıştım."

"Sonunda iyi bir uzlaşma yakaladığımı düşünüyorum çünkü son 10 turda kendime çok daha fazla güveniyordum."

"Sonunda ikinci bitirdiğim için mutluydum. Elbette her zaman kazanmak isterim ama bazen hafta sonlarının böyle şekillenmesi gerekiyor."

"Bu size çok şey öğretiyor ve aracı daha iyi anlamanıza yardımcı oluyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Eğer şampiyonluk savaşında ikisi kalırsa, Perez'le normal ilişkiye sahip olmaya devam edip edemeyeceği sorusuna Verstappen, "Şu anda kesinlikle en hızlı araca sahibiz fakat daha önce de benzer durumlarda bulundum."

"Şimdi her şey ne kadar istikrarlı performans gösterdiğimize bağlı. Hepimiz bunun farkındayız. Sezon uzun, birbirinden çok farklı pistlerde yarışmak zorundayız."

"Ancak Sergio'nun bu yıl gerçekten ciddi hedefleri olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten iyi gidiyor ve bunu görmek güzel."

"Kendisine giderek daha çok güveniyor, takımda oldukça rahat ve bu hepimizin hoşuna gidiyor. Onunla pist dışında iyi vakit geçirdiğimizi düşünüyorum."

"Ayrıca şunu vurgulamak da önemli: Birisi harika bir iş çıkardığında, bu fark edilmeli ve takdir edilmeli. Bugün olan da tam olarak buydu."

"Sezonun geri kalanında da yarışmaya devam edeceğiz ama bu normal. Bunu hayatımız boyunca yaptık." cevabını verdi.