Verstappen, Perez'in "2 numara" olarak lanse edilmesinden rahatsız

Pierre Gasly ve Alex Albon gibi genç isimlerin Max Verstappen karşısında pek varlık gösterememesinin ardından Red Bull, Racing Point'le güçlü sezonları geride bırakan Sergio Perez'le anlaştı.

Helmut Marko, en başından itibaren Verstappen'in şampiyon yapma niyetinde olduğunu ve Sergio Perez'in ona yardım edeceğini belirtiyordu. Sezon ilerledikçe ve Verstappen tamamen öne çıktıkça, Perez'in görevi tamamen takım arkadaşını desteklemek oldu.

Özellikle Abu Dhabi GP'de yaptığı savunma ve Verstappen'in bu sayede Hamilton'la olan yaklaşık 10 saniyeyi bulan farkı eritmesi, şampiyonluk savaşı için kritikti.

Şu anda ikilinin çok iyi anlaştığı biliniyor ve genel olarak herkes, artık Perez'i "Red Bull'un 2 numarası" olarak görüyor.

Ziggo Sport'a konuşan Hollandalı pilot, sözlerine şöyle başladı: "Onun bu kadar harika biri olabileceğini hiç düşünmemiştim"

"Önceden onu sadece bir pilot olarak tanıyordum. Fakat şimdi onunla biraz daha vakit geçirdikten sonra onun gerçekten harika bir adam olduğunu fark ettim."

Perez'in Red Bull'da kendisi için mümkün olan en iyi '2 numara' olduğunun söylenmesi üzerine Verstappen, "Şahsen bunu bu şekilde söylemekten hoşlanmıyorum."

"Sonuçta aynı şansa ve aynı fırsatlara sahibiz. Elbette saygı duyulman gerekiyor ama tercih edilmek istemem çünkü buna ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Eğer durum hep bu şekildeyse, bunun takım için pek de iyi bir şey olmadığını düşünüyorum."

"Şu anda bir dünya şampiyonuyum fakat gelecek yıl her şeye yeniden başlamam gerekiyor." dedi.

Verstappen aynı zamanda Lewis Hamilton'ın Şövalyelik Unvanı almasıyla ilgili ise şöyle dedi: “Dünya Şampiyonu unvanı benim için yeterli. Hollanda'da 'Sir' olamam fakat zaten buna ihtiyacım da yok. Ben bir yarış pilotuyum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images