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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Perez'i "yok etmeyi" hedefliyor

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Verstappen, Perez'i "yok etmeyi" hedefliyor
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Max Verstappen, babası Jos Verstappen'in her zaman kendisine "takım arkadaşlarını yok et" dediğini ve aynı şeyi Sergio Perez'e de yapmak istediğini belirtti.

Max Verstappen, kariyeri boyunca Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly ve son olarak Alex Albon'la yarışırken, bu sürücülerin tamamını mağlup etmeyi başardı.

Hollandalı pilot özellikle Gasly ve Albon'a ciddi bir üstünlük kurdu. Bundan ötürü her iki pilot da koltuklarını kaybettiler.

Verstappen’i en zorlayan isim Ricciardo'ydu ve Avustralyalı pilot, 2017'de puan olarak takım arkadaşını mağlup etmeyi başardı. 2018'de önde olan taraf Verstappen'di.

Ancak genel tabloya bakıldığında durum Verstappen için olumlu görünüyor.

Konu Hakkında Ziggo Sport'a konuşan Verstappen, "Onların hepsini mağlup ettim, bu iyi bir şey."

"Babam her zaman 'Onları yok et' derdi." ifadelerini kullandı.

Verstappen şimdi gridin yetenekli isimlerinden Sergio Perez'le takım arkadaşı olacak ve nasıl bir performans göstereceği merak konusu.

Hollandalı pilota, Perez'i "yok etmek" isteyip istemeyeceği soruldu ve genç sürücü, "Evet, doğru, bu benim hedefim." yanıtını verdi.

Ancak genç sürücü, takım için iki iyi sürücüye sahip olmanın öneminden bahsetti.

"Takım arkadaşınızdan daha hızlı olmak her zaman için önemli bir şey. Ancak tıpkı Daniel'in burada yarıştığı dönemde olduğu gibi takımın her iki araçla da mücadelede yer alması gerekiyor."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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