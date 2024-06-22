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Formula 1 İspanya GP

Verstappen: "Perez'den hava koridoru almam tesadüftü"

Max Verstappen İspanya Grand Prix'si sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Max Verstappen, İspanya Grand Prix’si sıralama turlarını ikinci sırada tamamladıktan sonra kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Sıralama turlarını Norris’in ardından 2. sırada tamamlayan Verstappen, seans hakkında şunları söyledi:

"Sanırım sıralama turlarında her şey biraz daha güzel bir şekilde bir araya geldi. Tüm hafta sonu boyunca dengeli bir ayar bulmaya çalıştık.”

"Sıralama turlarında oldukça mutluydum. Q3'te Checo'dan güzel bir hava koridoru aldım ama maalesef yeterli olmadı. Bazen böyle olur ama genel olarak bu performanstan memnun olabiliriz ve yarın için her şey ortada."

Perez’in hava koridorunda olması ve pist koşulları sorulduğunda,

"Bu tesadüfîydi. Checo'nun turda nerede olduğunu bile bilmiyordum ve sonra bana nerede olduğunu söylediler, ben de 'Ona tutunmaya çalışacağım' dedim.”

"Sıcaklıklar arttıkça daha eğlenceli hale geldi. Sıralama turları boyunca rüzgar biraz artmaya başladı. Belki de bu bizim için Q3'te işleri biraz daha zorlaştırdı. Ama genel olarak, bizim için iyi bir performanstı." dedi Hollandalı pilot.

 

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