Verstappen: "Perez'den hava koridoru almam tesadüftü"
Max Verstappen İspanya Grand Prix'si sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Max Verstappen, İspanya Grand Prix’si sıralama turlarını ikinci sırada tamamladıktan sonra kendisine sorulan soruları yanıtladı.
Sıralama turlarını Norris’in ardından 2. sırada tamamlayan Verstappen, seans hakkında şunları söyledi:
"Sanırım sıralama turlarında her şey biraz daha güzel bir şekilde bir araya geldi. Tüm hafta sonu boyunca dengeli bir ayar bulmaya çalıştık.”
"Sıralama turlarında oldukça mutluydum. Q3'te Checo'dan güzel bir hava koridoru aldım ama maalesef yeterli olmadı. Bazen böyle olur ama genel olarak bu performanstan memnun olabiliriz ve yarın için her şey ortada."
Perez’in hava koridorunda olması ve pist koşulları sorulduğunda,
"Bu tesadüfîydi. Checo'nun turda nerede olduğunu bile bilmiyordum ve sonra bana nerede olduğunu söylediler, ben de 'Ona tutunmaya çalışacağım' dedim.”
"Sıcaklıklar arttıkça daha eğlenceli hale geldi. Sıralama turları boyunca rüzgar biraz artmaya başladı. Belki de bu bizim için Q3'te işleri biraz daha zorlaştırdı. Ama genel olarak, bizim için iyi bir performanstı." dedi Hollandalı pilot.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Verstappen: "Yarışı güzelleştiren benim startımdı"
Verstappen, Red Bull'u hızlanmaya çağırdı!
Red Bull, Verstappen'i Imola'da neden 2022 F1 aracına oturttu?
Red Bull, Verstappen'in "gizli testinin" ardındaki sırrı açıkladı
Ricciardo: ”Kariyerimi Red Bull’da noktalamak istiyorum”
Ralf: "İspanya'da Red Bull, Verstappen ile büyük bir avantaja sahip olacak"
Son Haberler
Alonso: "Aston Martin'in daha az konuşup, daha çok şey yapması gerek"
Perez: "McLaren çok güçlü görünüyordu"
F2 İspanya: Olaylı yarışta Crawford lider, şampiyona lideri Aron dördüncü!
Stella: "Galibiyet şansını ilk virajda kaybettik"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar