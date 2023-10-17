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Verstappen, Perez ile olan mücadelesindeki dönüm noktasını açıkladı

Max Verstappen, bu yıl takım arkadaşı Sergio Perez ile verdiği mücadelenin dönüm noktasını açıkladı.

Editör Burak Yasul
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy

Max Verstappen, sezona takım arkadaşı Sergio Perez ile yakın mücadeleler vererek başladıktan sonra sezonun geri kalanını domine etmişti.

Verstappen ile Perez ilk dört yarışta aldıkları ikişer galibiyetle şampiyonayı ilk iki sırada götürüyorlardı. Aralarında ise sadece 1 puan vardı.

Fakat Verstappen daha sonra 10 yarışlık galibiyet serisi yakalayarak yeni bir rekora imza attı.

Hollandalı pilot verdiği röportajda, “Bunu söylemek çok zor ama Miami GP'de ve sonrasında gelen yarışlarda kendimi iyi hissediyordum.”

“Ardından 10 yarış galibiyeti geldi. İşte o zaman bunun Dünya Şampiyonluğuna dönüşeceğini anlıyorsunuz.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Günün sonunda bu zor bir spor. Elbette biz takım arkadaşıyız ve beraber çalışıyoruz. Pierre ( Gasly ) ve Alex ( Albon ) ile de aynı şekilde çalıştım.” dedi.

Verstappen Katar’da kariyerinin üçüncü F1 Dünya Şampiyonluğunu elde etti ve bu başarıya ulaşan seçkin isimlerin arasına katıldı.

Verstappen, “Bu tabi ki çok özel bir şey. Bunun mümkün olabileceğini hiç düşünmemiştim. Üç şampiyonluğum var ve F1 tarihindeki büyük isimlerle aynı seviyedeyim.” dedi.

Şampiyonluk kazandığı üç sezon boyunca nasıl değiştiğini açıklayan Verstappen, “Artık çok daha deneyimliyim. Hız açışından 2021’den de hızlıyım ve artık daha sakinim.”

“İlk şampiyonluğumu zaten kazandığımı biliyordum. İkincisini de öyle. Hal böyle olunca daha sakin davranabiliyorsunuz."

"Ayrıca biraz daha fazla tecrübeniz oluyor. Bu size her zaman yardımcı olan bir konu.” dedi.

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