Verstappen: "Perez çok yakında eski performansına geri dönecek"
Max Verstappen, takım arkadaşının şampiyonada kendisine yardım etmesine ihtiyaç duyduğu için Sergio Perez'in eski performansına geri döneceğini umuyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Red Bull, Verstappen ve Perez'in ilk dört yarışta elde ettiği üç 1-2'lik sonuçla şampiyonada fark atacak gibi görünse de McLaren ve Ferrari sezon başındaki güncellemeleriyle aradaki farkı kapattı.
Ancak farkın kapatılmasından bu yana McLaren ve Ferrari'nin aksine, Red Bull yarışta sadece bir pilota sahip.
Verstappen'in takım arkadaşı Perez üç yarış üst üste Q3'e kalamadı. Monako ve Montreal'de Q1'de elenen Meksikalı pilot her iki yarışta da kaza yaptı.
Verstappen, takım arkadaşının yaşadığı sorunların 'tek seferlik' olmasını umuyor.
"Arkadan başlamak bu koşullarda çok zor. Sonrasında onun hasar sebebiyle yarıştan çekildiğini gördüm."
"Bu yüzden, diğer takımların beni yakalamasına izin vermemek için iyi puanlar almam gerektiğini biliyordum."
"Ama günün sonunda kazanmaya devam ettiğiniz sürece, yani 25 puan aldığınız sürece, diğerleri ikinci ya da üçüncü bitirse bile çok fazla bir şey kaybetmediğinizi düşünüyorum. Bazen bu tek seferlik durumları göze alabiliyorsunuz."
"Ama tabii ki her zaman iki aracın orada olmasını isteriz. Bunun çok yakında tekrar değişeceğinden de hiç şüphem yok."
"Dürüst olmak gerekirse, sürüşünü biraz daha kolaylaştırmak ve muhtemelen biraz daha rahat hissetmek için aracımız üzerinde çalışmamız gerekiyor. Sonra eminim ki her iki aracımız da sezon başındaki gibi olacak."
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