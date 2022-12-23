Verstappen: "Paul Ricard pistini özlemeyeceğim"

"Dayanıklılık serileri için harika bir test pisti olduğunu düşünüyorum ama bir F1 aracı için ne yazık ki harika değil." dedi.

Fransa Grand Prix'si 2023'te gerçekleşmeyecek olsa da, takvimde başka yerlerde bazı değişiklikler var.

Yeni Las Vegas Grand Prix'si sezonun sondan bir önceki yarışı olarak takvime katılırken, Katar 2021'de ilk kez yarıştıktan sonra geri dönüyor.

Çin Grand Prix'si ise 2019'dan bu yana ilk kez takvime geri dönecek gibi görünüyordu, ancak kısa süre önce ülkedeki COVID-19 durumunun getirdiği zorluklar nedeniyle yarışın iptal edildiği doğrulandı.

Bu durum programda bir boşluk bıraktı ve F1 tarafından "2023 takvimindeki boşluğu doldurmak için alternatif seçeneklerin değerlendirildiğini ve zamanı geldiğinde bu konuda bir açıklama yapılacağı" söylendi.