Verstappen: "Paul Ricard pistini özlemeyeceğim"
2023 F1 sezonu her zamankinden daha fazla yarışa sahne olacak gibi görünse de, 2022 takvimindeki tüm yarışlar 2023 sezonunda yer almayacak. Max Verstappen, Formula 1 için 'harika olmadığını' düşündüğü pisti açıkladı.
Verstappen, Fransa Grand Prix'sinin F1 takviminden çıkarılmasının ardından Paul Ricard pistinde yarışmayı özlemeyeceğini itiraf etti.
Marsilya yakınlarındaki Le Castellet'de yer alan pist 2018 yılında takvime geri döndü ve 2019, 2021 ve 2022 yıllarında Formula 1'e ev sahipliği yapmaya devam etti; ancak pandemi nedeniyle kısaltılan 2020 sezonunda yoktu.
Paul Ricard pisti, 24 Grand Prix'nin yer alacağı rekor 2023 takvimine dahil edilmedi.
Pierre Gasly ve Esteban Ocon ev sahibi oldukları pistin takvime dahil edilmemesi ile ilgili endişelerini dile getirirken Verstappen, Paul Ricard'ın Formula 1 için 'en iyi yarış fırsatlarını sunmadığını' düşünüyor.
Circuit Paul Ricard signage
Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images
Viaplay F1 Talks programında Paul Ricard'ı özleyip özlemeyeceği sorulduğunda Verstappen, "Pek sayılmaz."
"Dayanıklılık serileri için harika bir test pisti olduğunu düşünüyorum ama bir F1 aracı için ne yazık ki harika değil." dedi.
Fransa Grand Prix'si 2023'te gerçekleşmeyecek olsa da, takvimde başka yerlerde bazı değişiklikler var.
Yeni Las Vegas Grand Prix'si sezonun sondan bir önceki yarışı olarak takvime katılırken, Katar 2021'de ilk kez yarıştıktan sonra geri dönüyor.
Çin Grand Prix'si ise 2019'dan bu yana ilk kez takvime geri dönecek gibi görünüyordu, ancak kısa süre önce ülkedeki COVID-19 durumunun getirdiği zorluklar nedeniyle yarışın iptal edildiği doğrulandı.
Bu durum programda bir boşluk bıraktı ve F1 tarafından "2023 takvimindeki boşluğu doldurmak için alternatif seçeneklerin değerlendirildiğini ve zamanı geldiğinde bu konuda bir açıklama yapılacağı" söylendi.
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