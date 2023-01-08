Verstappen: "Özel hayatımı dış dünyaya sergileme ihtiyacı duymuyorum"

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Verstappen, dışadönük kişiliğine ve kendine has özgüvenine rağmen söz konusu anaakım medya ve sosyal medya olduğunda bambaşka bir karaktere bürünüyor.

Son bir sene içinde Formula 1: Drive to Survive belgeselinde yer almayı reddetmesi ve Red Bull'un Sky F1'e uyguladığı boykot gibi olayların merkezinde yer alan çifte şampiyon, insanların sosyal medyayı kullanma şeklinden de birçok kez şikayet etti.

Sezon arasında bu konuyla ilgili konuşan Verstappen, spordan ayrıldığı takdirde sosyal medyada aktif olmayacağını söylüyor.

Limburger'e konuşan Verstappen, "Özel hayatımı dış dünyaya gösterme ihtiyacı duymuyorum. Kelly [Piquet, kız arkadaşı] de aynı şekilde sosyal medya kullanımını azalttı."

"Bir gün F1 ile işim biterse çok fazla paylaşım yapacağımı sanmıyorum, bundan hoşlandığımı söyleyemem. Bazı insanlar bütün gün paylaşım yapıyor ancak ben başka şeylerle meşgulüm."

"Örneğin telefonumda çok zaman geçiriyorum ama bu daha çok simülasyon ekibimle neler yapacağımızı ayarlamak için."

"Aslında bu ayarlamalar da epey zaman alıyor, ancak bu benim tutkum ve ekibimle çalışmak gerçekten zevkli." dedi.