Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Panthera Team Asia, F1'e giriş için Andretti ile rekabet etmiyor Sonraki / Fenestraz: "Norris, ev arkadaşlığı yaptığımız dönemde pek de düzenli değildi!"
Formula 1 Haberler

Verstappen: "Özel hayatımı dış dünyaya sergileme ihtiyacı duymuyorum"

Son şampiyon Max Verstappen, spordan ayrıldığı takdirde sosyal medya kullanımını epey azaltacağını düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Verstappen: "Özel hayatımı dış dünyaya sergileme ihtiyacı duymuyorum"
Haberi dinle

Verstappen, dışadönük kişiliğine ve kendine has özgüvenine rağmen söz konusu anaakım medya ve sosyal medya olduğunda bambaşka bir karaktere bürünüyor.

Son bir sene içinde Formula 1: Drive to Survive belgeselinde yer almayı reddetmesi ve Red Bull'un Sky F1'e uyguladığı boykot gibi olayların merkezinde yer alan çifte şampiyon, insanların sosyal medyayı kullanma şeklinden de birçok kez şikayet etti.

Sezon arasında bu konuyla ilgili konuşan Verstappen, spordan ayrıldığı takdirde sosyal medyada aktif olmayacağını söylüyor.

Limburger'e konuşan Verstappen, "Özel hayatımı dış dünyaya gösterme ihtiyacı duymuyorum. Kelly [Piquet, kız arkadaşı] de aynı şekilde sosyal medya kullanımını azalttı."

"Bir gün F1 ile işim biterse çok fazla paylaşım yapacağımı sanmıyorum, bundan hoşlandığımı söyleyemem. Bazı insanlar bütün gün paylaşım yapıyor ancak ben başka şeylerle meşgulüm."

"Örneğin telefonumda çok zaman geçiriyorum ama bu daha çok simülasyon ekibimle neler yapacağımızı ayarlamak için."

"Aslında bu ayarlamalar da epey zaman alıyor, ancak bu benim tutkum ve ekibimle çalışmak gerçekten zevkli." dedi.

paylaşım
yorumlar
Panthera Team Asia, F1'e giriş için Andretti ile rekabet etmiyor
Önceki haber

Panthera Team Asia, F1'e giriş için Andretti ile rekabet etmiyor
Sonraki haber

Fenestraz: "Norris, ev arkadaşlığı yaptığımız dönemde pek de düzenli değildi!"

Fenestraz: "Norris, ev arkadaşlığı yaptığımız dönemde pek de düzenli değildi!"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Webber: "Daniel'ın motivasyonunu yeniden kazanmaya ihtiyacı var"
Formula 1

Webber: "Daniel'ın motivasyonunu yeniden kazanmaya ihtiyacı var"

Dakar Rallisi, 8. Gün: Otomobil klasmanında galip Loeb Dakar
Dakar

Dakar Rallisi, 8. Gün: Otomobil klasmanında galip Loeb

Dakar Rallisi, 8. Gün: Motosiklet klasmanında Branch kazandı, Klein mola öncesi liderliğe yükseldi! Dakar
Dakar

Dakar Rallisi, 8. Gün: Motosiklet klasmanında Branch kazandı, Klein mola öncesi liderliğe yükseldi!

Son Haberler

Webber: "Daniel'ın motivasyonunu yeniden kazanmaya ihtiyacı var"
Formula 1 Formula 1

Webber: "Daniel'ın motivasyonunu yeniden kazanmaya ihtiyacı var"

Mark Webber, Formula 1'e bir sezon ara veren Daniel Ricciardo'nun Red Bull yedek pilotu olarak kaybettiği motivasyonunu yeniden yakalayabileceğini düşünüyor.

Andretti'nin Cadillac ile birleşimi, F1'in tutumunu değiştirecek mi?
Formula 1 Formula 1

Andretti'nin Cadillac ile birleşimi, F1'in tutumunu değiştirecek mi?

Andretti ve Cadillac'ın birleşerek Formula 1'e girme planlarını duyurması, serinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki patlamasına daha fazla hizmet eden son gelişme oldu.

Suudi Arabistan motor sporları merkezi planlıyor, hedefler Aston Martin ve McLaren
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan motor sporları merkezi planlıyor, hedefler Aston Martin ve McLaren

2023'te de F1 takvimindeki bir yarışa ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, ülkesine ev sahipliği yapacak bazı takımlar istiyor.

Hamilton: "Başarının değerini artık daha iyi anlıyorum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Başarının değerini artık daha iyi anlıyorum"

Lewis Hamilton, Mercedes'in 2022'deki mücadelesinin ardından, başarıları geçmişte olduğundan daha fazla takdir ettiğini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.