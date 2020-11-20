Verstappen özel bir uçak satın almış olabilir

Max Verstappen şu anda giridin en yetenekli pilotlarından birisi konumunda yer alıyor ve bundan ötürü de Red Bull-Honda ile oldukça kârlı bir anlaşma yaptı.

Maaşında ciddi bir artış olan Verstappen, Hollanda basınında çıkan haberlere göre özel bir jet satın aldı.

RacingNews365 ve The Mic Club Luchtvaard Podcast'in haberine göre Hollandalı sürücü, Virgin Group'un kurucusu Richard Branson'ın Falcon-900EX uçağını satın aldı.

Verstappen'in özel uçak için ne kadar ödediği belli değil, ancak iddialar bu uçağın 12 milyon euro civarında satıldığı yönünde.

Falcon 900 uçağı, Fransız uçak üreticisi Dassault Aviation tarafından 1984 yılından bu yana üretiliyor. Uçuş menzili 8.340 km'ye çıkartılan 900EX modeli ise 1996 yılında piyasaya sunuldu.

Branson'ın uçağının da minimum10 yıllık olduğu tahmin ediliyor.