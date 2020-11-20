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Formula 1 / Son dakika

Verstappen özel bir uçak satın almış olabilir

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Verstappen özel bir uçak satın almış olabilir
Ekleyen:
, Editör

The Mic High Club Luchtvaart Podcast'ten gelen bilgilere göre Max Verstappen, yaklaşık 12 milyon euroya özel bir jet satın aldı.

Max Verstappen şu anda giridin en yetenekli pilotlarından birisi konumunda yer alıyor ve bundan ötürü de Red Bull-Honda ile oldukça kârlı bir anlaşma yaptı.

Maaşında ciddi bir artış olan Verstappen, Hollanda basınında çıkan haberlere göre özel bir jet satın aldı.

RacingNews365 ve The Mic Club Luchtvaard Podcast'in haberine göre Hollandalı sürücü,  Virgin Group'un kurucusu Richard Branson'ın Falcon-900EX uçağını satın aldı.

Verstappen'in özel uçak için ne kadar ödediği belli değil, ancak iddialar bu uçağın 12 milyon euro civarında satıldığı yönünde.

Falcon 900 uçağı, Fransız uçak üreticisi Dassault Aviation tarafından 1984 yılından bu yana üretiliyor. Uçuş menzili 8.340 km'ye çıkartılan 900EX modeli ise 1996 yılında piyasaya sunuldu.

Branson'ın uçağının da minimum10 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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