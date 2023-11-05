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Formula 1 Brezilya GP
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Verstappen: "Orta stintte fark yarattık"

Max Verstappen, Brezilya GP'de orta stintte rakiplerine karşı fark yarattığını düşünüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Verstappen, Brezilya yarışını kazanmasıyla sezonun 17. galibiyetini elde etmiş oldu.

Hollandalı pilot, hafta sonunun başında Interlagos pistinin RB19 aracına uygun olmadığını belirtse de galibiyet rekoruna bir yenisini daha ekledi ve yarışı arkasındaki Lando Norris'in 8 saniye önünde tamamladı.

Üç kez Dünya Şampiyonu, günü güzel bir şekilde bitirdikleri için memnun ve yarışta asıl farkı orta stintte yarattıklarına inanıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60

Verstappen, "Bugün start çok önemliydi. Her iki startımız da çok iyiydi."

"Starttan sonra tüm yarış, lastik yönetimiyle ilgiliydi. Her stintte iyiydik ama özellikle orta stintte biraz fark yaratabildiğimizi düşünüyorum, gerçekten çok güçlüydük."

"Her şey oldukça iyi görünüyordu, ancak burada lastikler çok fazla aşınıyor ve sürekli olarak odaklanmanız gerekiyor. Neyse ki bugün harika bir şekilde sonuçlandı." dedi.

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