Verstappen: "Orta sıralarda yarışmaktansa evde oturmayı tercih ederim"

Spora 17 gibi genç bir yaşta giriş yapan ve olgunlaşmasını yarış yarış takip ettiğimiz Verstappen, an itibariyle F1 tarihinin en dominant sezonlarından birine imza atmakta.

İlk 12 yarışta tam 10 galibiyet elde eden Verstappen, şampiyonada da neredeyse beş galibiyet farkla lider, üçüncü şampiyonluk artık sadece an meselesi.

Buna rağmen Verstappen'in sporun gidişatını sık sık eleştirdiği biliniyor, kendisi özellikle pazarlama aktivitelerinin artışı, sprint yarışları ve genişleyen takvim gibi konulardan memnun değil.

Verstappen ise her türlü değişikliğe karşı olmadığını ve sporu sevdiği için sık sık eleştirdiğini öne sürmekte.

De Telegraaf'a konuşan Verstappen, "Her zaman gerçekten keyif aldığım bu sporu önemsiyorum. Hâlâ da seviyorum ama belli bir ölçüde."

"Sürekli iddia edildiğinin aksine değişikliklere tamamen karşı olduğum söylenemez, ancak bu değişiklikler F1'e fayda sağlayacak değişiklikler olmalı. İşler iyi gidiyorsa neden bazı şeyleri değiştirelim ki?"

"Örnek vermek gerekirse geleneksel sıralama formatı bu haliyle gayet iyi. Mesele sadece para kazanmak olmamalı."

"Bazen pazarlama aktiviteleri için yılda bir aydan fazla zaman harcıyorum. Bir noktadan sonra artık bunu yapmak istemiyorsunuz."

"Neyse ki kız arkadaşım (Kelly, üç kez dünya şampiyonu Nelson Piquet'nin kızı) içinde bulunduğum durumu biliyor, bu ciddi bir fark yaratıyor."

"Evde olduğum zamanlarda işimden mümkün mertebe uzaklaşmaya çalışıyorum. Ailem ve arkadaşlarımla eğlenceli şeyler yapıyorum, hafta sonları tatile çıkıyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Birçok kez spordaki geleceğinin araca bağlı olduğunu söyleyen Verstappen'in 2028 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi mevcut, dolayısıyla en azından 31 yaşına kadar kendisini izlemeye devam edeceğiz.

Sözleşmesi bittikten sonra emekliye ayrılıp ayrılmayacağı sorulan Verstappen, "Bunun için işlerin gerçekten kötü ve dramatik bir hal alması gerekir diye düşünüyorum."

"Ayrıca böylesine güçlü bir kadroya sahipken aşırı geriye düşeceğimizi de sanmıyorum."

"Ama evet, kendimi üç yıl boyunca orta sıralarda yarışırken düşünemiyorum, bu durumda evde kalmayı ya da başka bir şey yapmayı tercih ederim.

"Ama tekrardan söyleyeyim, bunun olacağını sanmıyorum."

"Takım olarak bu sezon çok iyi ve güzel bir ritim yakaladık. Böylesine hızlı bir araç her hafta sonu kendimi motive etmemi kolaylaştırıyor."

"Aslında bu hep böyleydi. Kartingde de çok kazandım ama herkes birbirine çok yakındı, küçük bir hata dahi fark yaratabiliyordu."

"O günlerde bazen birinin beni dürtmesine ihtiyacım oluyordu, örneğin antrenman sırasında detaylara çok da dikkat etmiyordum. Ama yıllar geçtikçe işleri nasıl daha iyi yapacağımı öğrendim." dedi.