Verstappen orta hamurda neden aşınma yaşadıklarını merak ediyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk virajda Charles Leclerc'i pist dışına itmesinin ardından liderliği almış fakat ilk stintin sonlarına doğru Monakolu pilota geçilmişti.

Sonrasında güvenlik aracının da yardımıyla liderliği alan Verstappen, bu yılki 18. galibiyetini elde etmiş oldu.

Yarıştan sonra konuşan Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Açıkçası yarış boyunca sadece devam etmeye çalıştım."

"Biraz yoğundu, başlangıçta beş saniyelik bir ceza aldık ve sonra aşınma nedeniyle pite girmek zorunda kaldık çünkü orta hamurda çok iyi değildik. Ardından biraz trafiğe girdim ve sabırlı olmak zorundaydım."

"Sonra George'la küçük bir temas yaşadık. Sanırım beni görmedi ve ön kanadıma hasar verdi. Fakat yapı hâlâ sağlamdı. Çok fazla yere basma gücü kaybetsem de araç hâlâ sürülebilirdi, bu yüzden devam etmeyi seçtik."

"Sonra Güvenlik Aracı geldi. Böylece ikinci sert lastik seti için tekrar pite girdik. Sonrası çok eğlenceliydi. Checo ve Charles'la aramda bir McLaren ve bir Alpine vardı. Onları geçtikten sonra mücadeleye katıldım ve sonuna kadar tam gaz gittik."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position

"Son turda Checo'ya yardım etmek adına kendisine biraz hava koridoru vermeye çalıştım. Buna rağmen 1-2 olamamış olmamız üzücü."

"Ayrıca orta hamurda neler olduğuna bakmak lazım. Maalesef yeterince iyi değildik, oysa perşembe günü yarış temposunda gayet iyi çalışmışlardı."

"Lastik aşınmaya başlayınca çok fazla tutuş kaybediyorsunuz. Sert lastik bu açıdan daha sağlamdı. Uzun süre böyle bir sorun yaşamadım. Bu da bana yardım etti."

Russell'ın cezayı hak edip etmediği sorusuna Verstappen, "Elbette kolay bir durum değil çünkü bilerek yapmadı. Sanırım onu o virajda geçmemi beklemiyordu. Öyle hissettim; içeriye girdim ve o an orada kimse yokmuş gibi döndü. Sanırım beni görmedi." cevabını verdi.

Verstappen, FIA'nın kendisine beş saniye ceza vermek yerine pozisyonunu geri vermesini söyleseydi bundan memnun kalıp kalmayacağı sorusuna, "O noktada önde kalmayı tercih ettik ve bunu yapınca beş saniye ceza alıyorsunuz. Hangisinin daha iyi olduğunu bilmiyorum. Cezayı çektim, yani fark etmiyor."

"Charles'ı gerçekten itmek istememiştim, ikimiz de birinci virajda geç fren yaptık ve yol tutuş yoktu. cevabını verdi.

Yılın en iyi yarışı olup olmadığı sorusuna Hollandalı pilot, "Diğer yarışlara da bakmam lazım. Yorum yapmak güç ama eğlenceli bir yarıştı. Gayet keyif aldım." cevabını verdi.