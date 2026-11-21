Formula 1 Las Vegas GP

Verstappen, Orta Doğu'daki yarışlar hakkında konuştu: “Evde kalmayı tercih ederdim”

2026 Formula 1 sezonu, 29 Kasım'daki Katar ve 6 Aralık'taki Abu Dabi Grand Prix'leriyle sona erecek. Orta Doğu'da devam eden güvenlik endişelerine rağmen iki yarışın da takvimde kalması kesinleşirken Max Verstappen, Formula 1 yönetimi ve FIA'nın verdiği güvencelere güvenmek zorunda olduklarını söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 15:50

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Formula 1 sezonunun son iki yarışı Katar ve Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Orta Doğu'daki gerilim ve güvenlik endişeleri nedeniyle yarışların düzenlenmesi tartışma konusu olsa da organizasyon, iki yarışın da planlandığı şekilde yapılacağını açıkladı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, alınan kararlara güvendiğini ancak mevcut koşullarda bölgeye gitmeyi tercih etmediğini söyledi.

Telegraaf'a konuşan dört kez dünya şampiyonu şöyle dedi: “Orada kendimi rahat hissediyor muyum? Hayır. Evde kalmayı tercih ederdim."

"Ancak bize belirli güvenceler verildi ve bunların doğru olduğunu varsaymak zorundayız. Yapacak bir şey yok, artık bu konuda söyleyebileceğim fazla bir şey bulunmuyor.”

Orta Doğu'daki güvenlik durumu, kısa süre önce MotoGP'nin Katar yarışı öncesinde de gündeme gelmişti. Çok sayıda pilotun itirazına rağmen yarış düzenlenmiş, ancak Yamaha takımları hafta sonunda piste çıkmamıştı.

Verstappen, MotoGP ile Formula 1'in durumunu doğrudan karşılaştırmanın kolay olmadığını belirtti.

“MotoGP'nin durumunu karşılaştırmak biraz zor çünkü onlar daha önce, belirsizliğin daha yüksek olduğu bir haftada oraya gittiler. Çevredeki ülkelerde füzelerin uçuştuğunu bilerek bir yere gitmek elbette hoş değil. Ancak sonuçta biz de oraya gideceğiz.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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