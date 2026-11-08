Formula 1 Sao Paulo GP

Verstappen, Orta Doğu yarışları hakkında: "Siyasetle ilgilensem siyasetçi olurdum"

Sezonun final yarışlarının Orta Doğu’da mı yoksa Imola’da mı düzenleneceğine ilişkin kararın gelecek haftanın başında verilmesi bekleniyor. Kararın daha fazla ertelenmesi mümkün görünmezken Max Verstappen, FIA ve Formula 1’in doğru kararı alacağına inanıyor.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 8 Kas 2026 16:04

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Verstappen, Katar’daki MotoGP organizasyonunun bölgedeki durum hakkında önemli deneyimler kazandığını belirterek, karar sürecinde FIA ve Formula 1’e güvendiğini söyledi.

Verstappen şöyle dedi: “Katar’da MotoGP yarışı düzenleniyor. Orada birkaç haftadır çalışıyorlar ve birçok konuyu netleştirdiler."

"Sonuçta FIA ve Formula 1’in doğru kararı vereceğine inanıyorum. Güvenebileceğimiz tek şey bu."

"Haberleri takip ediyorum ancak dünyada yaşananların yalnızca %10’u haberlere yansıyor. Bu nedenle haberlere çok fazla önem vermiyorum. Siyasetle hiç ilgilenmiyorum; ilgilenseydim siyasetçi olurdum."

"Umarım durum kontrolden çıkmaz. Bu yalnızca bizim için değil, herkes için önemli.”

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- Motorsport.com Ekibi

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