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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Verstappen: "Önümüzdeki üç yarışta iyi sonuçlar almalıyız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, önümüzdeki üç yarışın şampiyonluk savaşı için önemli olacağının farkında.

Verstappen: "Önümüzdeki üç yarışta iyi sonuçlar almalıyız"

Austin'de kazanmayı başaran Max Verstappen, Meksika'da bir sonraki yarışa Lewis Hamilton'ın 12 puan önünde gidiyor ve Hollandalı pilot, bu hafta sonu yapılacak yarışın favorisi olarak görülüyor.

Son yıllarda Verstappen, Meksika'da hep çok iyiydi ve Mercedes'in pek çok sorun yaşadığı görüldü.

Hafta sonu öncesi konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Austin'deki zafer harikaydı. Önceki yarışlardan bazıları, motor cezası ve bazı kötü anlar sebebiyle zordu. Bu yüzden galibiyete ulaşmam ve Checo'nun üçüncü olması, özgüvenimizi artırmış oldu."

"Çok güzel bir zaferdi. Şampiyona için çok sağlam puanlar almak önemliydi. Austin'de iyi bir tempo yakaladık ve bunu devam ettirip, önümüzdeki yarışlarda da pek çok puan kazanmak istiyorum."

"Şimdi Meksika yarışı var ve burayla ilgili güzel anılara sahibim. Özellikle geçen yıl bu yarışı atladıktan sonra, tekrar piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Checo'nun takıma gelmesiyle birlikte, Meksika'da çok daha fazla taraftarımız olacak. Umarım onları, iyi bir performansla memnun edebiliriz."

Sezonun oldukça yoğun bir dönemine girildi ve arka arkaya üç yarış yapılacak. Aynı zamanda altı haftalık dilimde beş ayrı yarış yapılması gerekiyor.

Verstappen, "Çok yoğun olacağını bilsem de bu mücadeleye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Şampiyonluk savaşı verirken, önümüzdeki üç yarışta başarılı performanslar sergilemek hem hem benim hem de takım için son derece önemli. Çok fazla seyahat yapacağız ve zaman farklılıkları olacak. Yine de Katardaki yeni piste ek olarak Meksika ve Brezilya'da piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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