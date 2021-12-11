Verstappen: "Önemli olan yarınki performansımız"

Hollandalı pilot, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında 0.3 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı ve bu yılki pole pozisyonu sayısını 10'a yükseltti.

Pazar günü yapılacak yarışı, önde bitiren isim şampiyon olacak ve Verstappen, sezonunun son yarışına ilk sıradan başlıyor.

Pole pozisyonundan sonra mutlu görünen Verstappen şöyle dedi: "Bu tabii ki inanılmaz bir his."

"Bu hafta sonu şimdiye kadar inişler ve çıkışlar yaşadık. Fakat sıralama turlarına girdiğimizde, aracı kesinlikle yeniden geliştirdik."

"Mevcut durumdan çok mutluyum, istediğimiz şey tabii ki buydu. Fakat bunu başarmak asla kolay olmuyor. Özellikle de son birkaç yarıştaki formlarını göz önünde bulundurursak gerçekten kolay değildi. Artık yarışı bekliyorum, çünkü en önemli şey bu."

Verstappen, yarışa Lewis Hamilton'ın aksine yumuşak hamurla başlamak zorunda kalacak ve bu da başlangıçta avantaja sahip olsa bile, sonrasında dezavantajlı hale geleceği anlamına geliyor.

"Bugün her iki lastik hamurunda da kendimi iyi hissettim. Tabii ki akşam saatlerinde hava daha serin olacak ve bu yüzden yumuşak lastikler için biraz daha kolay olacağını düşünüyorum."

"Tabii ki yarın göreceğiz, iyi bir başlangıç yapmak çok önemli olacak. Ondan sonra yarışta, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve sonunda nereye varacağını göreceğiz."

Son olarak üzerindeki baskı sorulduğunda Verstappen, "Sıralama turlarında oldukça rahattım."

"Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptığımı biliyorum. Takımın bana her zaman mümkün olan en iyi aracı verdiğini de biliyorum."

"Bunu zaten tüm yıl boyunca yaptık ve bugün de her şey çok iyi gitti." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images