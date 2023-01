Verstappen: "Önden kayan bir F1 aracının hızlı olması imkansız"

Verstappen sezon bitimine dört yarış kala ve toplamda 15 zaferle 2022 Şampiyonluğu'na ulaşmış olsa da, şampiyonluktaki rakibi Charles Leclerc Ferrari adına ilk üç yarıştan ikisini kazandı. Takımının strateji ve dayanıklılık sorunları olmasa, yılın ilk aşamasında daha fazlasını kazanabilirdi.

Verstappen yakıt pompası sorunları nedeniyle sezon başında, Leclerc'in kazandığı Bahreyn ve Avustralya'da yarış dışı kaldı. Ayrıca o dönemde RB18 sürüş stiline uymadığı için sıralama pozisyonlarını (Cidde'deki pole pozisyonu dahil) takım arkadaşı Sergio Perez'e kaptırdı.

Bu durum, aracın sezon başlangıcında 798 kg'lık minimum ağırlık sınırının üzerinde olması ve Pirelli'nin 18 inç jantlara geçiş için yeni ürettiği 2022 ön lastiklerinin, zemin etkili araçların yavaş virajlarda beklenmedik yol tutuş sorunları ile araçta önden kaymaya sebep olmasıyla ortaya çıktı.

Early in 2022 Max Verstappen was struggling to get the oversteery car balance he enjoys due to the Red Bull being overweight.

