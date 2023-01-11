Verstappen: "Önden kayan bir F1 aracının hızlı olması imkansız"
Max Verstappen, Red Bull'un 2022 Formula 1 aracının yol tutuşuyla ilgili sezon başındaki hayal kırıklıklarını özetledi ve "önden kayma yaşayan bir araç hızlı olamaz" dedi.
Verstappen sezon bitimine dört yarış kala ve toplamda 15 zaferle 2022 Şampiyonluğu'na ulaşmış olsa da, şampiyonluktaki rakibi Charles Leclerc Ferrari adına ilk üç yarıştan ikisini kazandı. Takımının strateji ve dayanıklılık sorunları olmasa, yılın ilk aşamasında daha fazlasını kazanabilirdi.
Verstappen yakıt pompası sorunları nedeniyle sezon başında, Leclerc'in kazandığı Bahreyn ve Avustralya'da yarış dışı kaldı. Ayrıca o dönemde RB18 sürüş stiline uymadığı için sıralama pozisyonlarını (Cidde'deki pole pozisyonu dahil) takım arkadaşı Sergio Perez'e kaptırdı.
Bu durum, aracın sezon başlangıcında 798 kg'lık minimum ağırlık sınırının üzerinde olması ve Pirelli'nin 18 inç jantlara geçiş için yeni ürettiği 2022 ön lastiklerinin, zemin etkili araçların yavaş virajlarda beklenmedik yol tutuş sorunları ile araçta önden kaymaya sebep olmasıyla ortaya çıktı.
Early in 2022 Max Verstappen was struggling to get the oversteery car balance he enjoys due to the Red Bull being overweight.
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Bu sorunlar, Red Bull RB18'i ağırlık sınırının altına indirene ve ön aksı yüklemek için ağırlık uygulayabilene ve önden kayma sorunu çözülene kadar, Verstappen'in tercih ettiği son derece sivri ve çevik ön uca sahip olamamasına neden oldu.
Autosport/Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Verstappen, sürüş tarzının yeni zemin etkili araçların gereksinimlerine nasıl uyum sağladığını ve önden kayma sorununun en çok sıralama turlarında neredeyse boş depolarla çalışırken hissedildiğini açıkladı.
Verstappen, “Bu sadece aracın ağırlığıyla ilgiliydi."
“Aracın ağır olması önden kaymaya sebep oldu ve bundan kurtulmaya başladığımızda, araç daha çevik olmaya başladı."
“Bu düzeldiğinde, aracın ön tarafını gerçekten kullanabiliyordunuz. Günün sonunda, hızlı bir aracı gerçekten bu şekilde kullanırsınız."
“önden kayan bir araç hızlı olamaz, bu imkansızdır."
“Özellikle de bu yıl kullandığımız lastikler biraz daha fazla önden kaymaya meyilli olduğu için böyle bir araca sahip olamazsınız." dedi.
Verstappen, hafifletilmiş RB18'in yazdan itibaren en iyi performansını göstermesinden önce, sezonun ilk yarısında önden kayma sorunlarını aşmak için nasıl adapte olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse, bunun çoğu ağırlıktan kaynaklanıyordu."
“Ama araçta yaptığımız güncellemeler de yardımcı oldu."
“Lastikleri öğrenmeye çalışmak, onları nasıl daha iyi koruyabileceğimizi gerçekten anlamaya çalışmakla ilgiliydi; ki bu kesinlikle en kolay şey değildi."
* Yaptığımız önemli çeviri hatasından ötürü tüm okurlarımızdan ve takipçilerimizden özür diliyoruz.
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