Verstappen: "Önce yarışı tamamlamalıyız"

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Hollandalı pilot, cuma günkü karmaşık sıralama turlarında iyi bir son tur çıkardı ve pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Spint sıralama yarışına ilk sıradan başlayacak Verstappen, zorlu şartlarda doğru kararlar verdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Genç pilot, "İyi bir sıralama turları oldu fakat bugün hata yapmak çok kolaydı. Neyse ki belalardan uzak kalmayı başardık."

"Seans kuru zeminde başladı, ardından yağmur yağdı. Bu yüzden hızlı tura nasıl hazırlanacağınıza karar vermek çok önemliydi.

"Geçiş lastiklerinde doğru sıcaklığı yakalamak da çok zordu. Lastikleri doğru aralığa getirmek için iki tur gerekiyordu ve üçüncü bölüm bu açıdan benim için mükemmel geçti."

"Bugün doğru kararlar aldık ve bu da beni çok memnun etti. Artık yarın nasıl bir durum olacağını göreceğiz."

"Görünüşe bakılırsa cumartesi günü hava kuru olacak ve Imola'da, kuru zeminde bu araçlarla doğru dürüst tur atmadık. Umarım ikinci antrenmanda RB18'i bugünden farklı şartlarda değerlendirme fırsatı bulabiliriz." dedi.

Verstappen, en hızlı turunu attığı noktada Valtteri Bottas'ın duran aracının yanından geçmişti ve o esnada sarı bayraklar vardı.

Bu da bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyordu.

Fakat Verstappen bu konuda, "Sarı bayraklar görür görmez hemen yavaşladım . Bu yüzden bunun bir sorun olmayacağına eminim. O anda zaman kaybettim fakat neyse ki pole pozisyonu için yeterince hızlı bir turdu." dedi.

Yavaşladığında ne kadar zaman kaybettiği sorusuna Verstappen, "Panelimde sarı bayrağı gördüm ve yavaşladığım için yaklaşık 0.4 saniye kaybettim." cevabını verdi.

Son yarışlar Verstappen için pek iyi geçmedi ve dayanıklılık problemleri, Imola için de büyük merak konusu.

Dayanıklılık sorunlarıyla ilgili endişeleri hakkında Verstappen, "Herkesin sorunları çözmek için ne kadar çok çaba sarf ettiğini biliyorum, ki bunu görmek güzel."

"Şimdi asıl önemli olan dayanıklılık. Tekrar yarış dışı kalmamalıyız. Elbette aracı daha hızlı yapmak istiyoruz ama yolda kalırsak aracın hızlı olması önemli olmayacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme after securing pole Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images