Verstappen, ön kanatların da kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyor

Bu hafta sonu Red Bull Ring'e yağmur yağması bekleniyor. Özellikle cuma gününün gök gürültülü sağanak yağmur altında geçeceği neredeyse kesin görünüyor. Gün boyunca yağmur ihtimali %70 ila %90 seviyelerinde olacak. Verstappen'e kuru zeminde mi yoksa ıslak zeminde mi yarışmak istediği soruldu. Hollandalı pilot bu soruyu, "[Zemin] Islak olduğunda oldukça kaygan oluyor yani dikkatli olmanız gerekiyor. Ancak şu an bence kuru koşullarda da gayet iyi çalışan bir aracımız var." şeklinde yanıtladı.

Verstappen, Fransa'daki galibiyetlerinin onları motive ettiğini ancak bunun bu hafta sonu da iyi bir performans göstereceklerini anlamına gelmediğini söyledi.

Konu hakkında konuşan Verstappen, "Elbette [Fransa] önemli bir galibiyetti çünkü eskiden çok rekabetçi olmadığımız bir pistte kazandık. Bunu oldukça rekabetçi bir araçla değiştirmek, oldukça ödüllendiriciydi ve elbette takımı motive etti."

"Ancak her hafta sonu farklı, geçmişte burada çok iyi yarışlarımız vardı ama bu hafta da güçlü olacağımızın garantisi yok. Bu hafta da araçta iyi bir denge yakaladığımızdan emin olmamız gerek."

"Ayrıca bütün hafta hava tahminlerini de kontrol etmemiz gerekecek. Burada da iyi bir yarış çıkarmak için oldukça motive durumdayız." ifadelerini kullandı.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Verstappen'in onu hem bir sürücü hem de bir insan olarak etkilediğini belirtmişti.

Takım arkadaşıyla arasındaki ilişkisi hakkında konuşan Verstappen, şunları söyledi: "Her şey iyi gidiyor, elbette Checo'yu daha önce de tanıyordum ama bir takım arkadaşı olarak tanımıyorum. Tabii ki her şey biraz farklı. Bence şu ana kadar iyiydi. İstediğiniz şey; ön taraflarda birlikte çalışmayı başarabilmek ve takım için iyi sonuçlar almaktır ve bunun devam etmesini istiyorum."

"O, iyi bir takım arkadaşı ve birlikte eğlenebiliyoruz. Her zaman araçlar ve araç ayarları hakkında konuşmuyoruz."

Perez'in de Mercedeslere yakın olmasıyla birlikte Mercedes, iki pilotu arasında stratejilerini ayıramamaya başladı ve dolayısıyla Alman ekibin stratejik opsiyonları azaldı.

Verstappen'e daha güçlü bir takım arkadaşının yanında olmasıyla birlikte, bu mücadelelerde farklılık hissedip hissetmediği soruldu.

Verstappen soruyu şöyle yanıtladı: "Geçmişte onlarla savaşabilecek bir araca da sahip değildik, yani istediklerini yapabiliyorlardı. Üç pit stop yapabilirlerdi ya da arka lastikleri öne takabilirlerdi. Hiçbir şey değişmezdi."

"Şimdi onlarla mücadele edebilecek bir aracımız var ve iki araçla da onlara yakın olmak çok önemli. Bakü ve Paul Ricard'da da aynen bunu yaptık ve bunu yıl sonuna kadar devam ettirmemiz, Markalar Şampiyonası için önemli olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrate in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Verstappen, Fransa GP'de takım radyosuyla sorun yaşamıştı. Hollandalı pilot, radyodaki sorunun çözülüp çözülmediği sorulduğunda, şakayla karışık bir yanıt verdi: "Mikrofonu yuttum! Hiçbir fikrim yok, ağzımın önünde duruyordu ve ıslandığını düşünmüyorum. Radyo [yarışın son bölümlerine doğru] iyileşti."

Red Bull, İspanya Grand Prix'sinden bu yana yasal olmayan bir arka kanat kullanmakla suçlanmıştı. Fransa'da arka kanatların esnemesini ölçmek adına daha sert testler getirildi ancak Red Bull, Fransa'da da galibiyete ulaştı.

Verstappen, konu hakkında şunları söyledi: "Sanıyorum ki Paul Ricard, her şeyi doğru bir şekilde hallettiğimizi gösterdi. Ancak eğer arka kanatları kontrol ediyorsanız, ön kanatları da kontrol etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ön kanatlar, araca daha çok etki ediyor."

"Yani artık bu kontrolleri yapmak FIA'ya kaldı çünkü arka kanatları kontrol ettiler ve [ön kanatları da kontrol etmek] onlara kalmış bir şey."

Verstappen; Red Bull'un evinde, Red Bull Ring'de, 2018 ve 2019 yıllarında kazanmayı başarmıştı. Verstappen'e geçtiğimiz yıllarda bu pistte ne kadar eğlendiği soruldu.

23 yaşındaki pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Oldukça eğlendim, elbette burada aldığım iki galibiyet öne çıkıyor. Buradaki yarışlar genel olarak oldukça çılgındı."

"Tabii taraftarların da burada olması, çokça turuncu [Hollandalı taraftarlar] olması ve Red Bull'un evinde kazanmak özeldi. Ayrıca [2019'daki galibiyet] oldukça duygusaldı çünkü Honda'yla aldığımız ilk galibiyetti.''

Verstappen, Fransa'daki galibiyetinin ardından Fransız futbolcu Kylian Mbappé'nin sevincini yapmıştı. Hollandalı pilot bunun arkasındaki hikayeyi anlattı: "Monako Grand Prix'sinin ardından onunla apartmanımda tanışmıştım ve onun ne kadar normal olduğuna şaşırmıştım. Futbolda çok yetenekli olan, iyi bir insan. Yani, biriyle buluştuğunuzda onunla konular hakkında konuşmaya başlıyorsunuz ve ben de bu sevinci yapmanın eğlenceli olacağını düşündüm."