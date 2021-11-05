Şampiyona lideri Verstappen, geçmiş senelerde Red Bull’un iyi performans sergilediği Meksika’ya favori olarak geldi.

Cuma günkü antrenman seanslarında iyi bir performans sergileyen Hollandalı sürücü, günün en hızlı zamanını kaydetmeyi başardı.

Meksika’daki cuma gününün ardından konuşan Verstappen, “Oldukça iyi bir gündü. Elbette her zaman aracı geliştirmeye çalışıyoruz, daha iyi hissettirmesi için çalışıyoruz.”

“İlk seansta pist çok kirliydi, ikinci seansta ise biraz daha iyiydi. Araç oldukça iyi çalışıyor gibi gözüküyor. Elbette bakmamız gereken birkaç şey var, ancak genel olarak oldukça iyiydi.”

“Daha fazlasının gelip gelemeyeceğini söylemek zor. Ancak asla elimizdekinden memnun olmayız ve hep gelişmeye çalışırız.”

“İyi bir hissiyatımız var, ancak yarın da iyi olmalıyız. Bu yüzden birçok şeye göz atacağız. Ancak hafta sonuna pozitif başladık.” ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images