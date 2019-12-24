Verstappen: "Okula gitmeyi hiç sevmedim"

Max Verstappen, henüz 17 yaşındayken yani yaşıtları okula giderken Formula 1'de yarışmaya başladı.

Şimdi 22 yaşında olan genç sürücü, Formula 1'in en iyi pilotlarından birisi olarak kabul görmeye başladı.

Jos Verstappen, oğlunun okul hayatıyla ilgili konuştu.

Jos, “Max'in yarış yeteneği olmasaydı, onu şahsen okul sıralarına geri götürürdüm. Ancak motor sporlarında başarılı olabileceğini biliyordum. Bu yüzden devamsızlığına katlanmakla kalmadım, hatta onu devamsızlık yapmaya teşvik ettim. Bu konuyu özel bir öğretmen kiralayarak çözdük. Bu sayede Max yarışlara katılabildi. Max'le hedefimiz aynıydı." dedi.

Max Verstappen de okula gitmeyi hiç sevmediğini söyledi.

“Okulu hiç sevmedim, bir masada oturmak ve bir kara tahtaya bakmak istemiyordum. Tabii ki bu hâlâ gerekli bir şey, ama Formula 1 her zaman ana hedefim oldu, okula gitmek istemedim ve bu da beni kartingde başarılı olmaya teşvik etti."

"Sürekli yarışlara gittim, diğerlerinin ne yaptığını izledim. Bana çok yardımcı oldu. Ancak motor ayarları ve diğer teknik detaylarla çok çalışmadım."

"O günlerde babam ve ben çok fazla şey yaşadık, bana her zaman en yakın olan kişi oydu. Birbirimizi her zaman mükemmel şekilde anladık. Şimdi bile yarışları tartışıyoruz ve diğer pek çok şey hakkında konuşuyoruz. "