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Verstappen odağını koruyor: "Sırada takımlar şampiyonluğu var"

Max Verstappen, sezon son yarışları için odağını koruduğunu ve hedefinin Red Bull'a takımlar şampiyonluğunu getirmek olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen odağını koruyor: "Sırada takımlar şampiyonluğu var"
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Japonya'da, yağmur altında gerçekleştirilen yarışta harika bir performans sergileyen Max Verstappen, rahat şekilde galibiyet ulaşmış ve Charles Leclerc'in önünde kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.

Yine de sezonun bitimine dört yarış var ve Verstappen, iki galibiyet daha alabilirse, bir sezonda en çok yarış kazanan pilot olarak tarihe geçecek.

Ayrıca Red Bull henüz takımlar şampiyonluğunu kazanamadı ve Ferrari ile aralarındaki 165 puanlık farkı biraz daha açabilirlerse, COTA'da 2013'ten sonraki ilk şampiyonluklarını elde edebilirler.

Verstappen tam da bundan ötürü odağını koruyor gibi görünüyor.

Hollandalı pilot, "Japonya'da sürücüler şampiyonluğunu kazanmak gerçekten çok özeldi."

"Yine de çok kapsamlı bir kutlama yapma şansım olmadı çünkü şu anda takımlar şampiyonluğunu garantilemeye odaklanmış durumdayız."

"Nihai hedefimiz her iki şampiyonluğu da kazanmak. Başımızı önümüze eğip, işimizi yapmalıyız. Performansımızı sürdürürsek başarı kendiliğinden gelecektir."

"Şimdi kalan yarışları sabırsızlıkla bekliyorum. Austin'e geri dönmek güzel. Bu şehri ve pisti seviyorum."

"Geçen yıl burada kazanmak harikaydı ve bu hafta sonu neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

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