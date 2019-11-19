Verstappen: "Ocon olayı, babamın kazasına karşılık 'karma' idi"

Geçtiğimiz sezonki Brezilya Grand Prix’sinin son bölümlerinde Esteban Ocon, yediği turu geri almak isterken ikinci virajda lider Verstappen ile temas yaşamış ve her iki sürücü de spin atmıştı.

Bunun sonucunda yarışı Lewis Hamilton kazanmış, Verstappen ise ikinci olmuştu.

Yarış sonunda Verstappen, Ocon’un yanına gitmiş ve rakibini birkaç kez itmişti.

Bir yıl sonra ise Brezilya’da bu sefer galibiyete ulaşmayı başaran Hollandalı sürücü, 2018’deki kazaya artık gülebildiğini söyledi.

Verstappen, “Dürüst olmak gerekirse, artık buna gülebiliyorum. Oldu bitti.”

“Bu sanırım, 2001’de bir tur gerideyken lider Montoya’ya çarpan babamın kazasına karşılık karmaydı. Şimdi bunu geri almayı başardım.”

“Babam tur yerken lidere çarpmıştı, yani karma oldu. Bunun bana olması gerekiyordu.” dedi.

2001 F1 sezonunun üçüncü yarışında Jos Verstappen, çaylak sezonunda olan BMW Williams sürücüsü Juan Pablo Montoya’ya çarpmış ve rakibinin kariyerindeki ilk galibiyetini almasının önüne geçmişti.