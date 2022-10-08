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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Verstappen, Norris'le yaşadığı olaya yanıt verdi: "Öndeki araca saygı duymak gerekiyor"

Max Verstappen Suzuka'daki Formula 1 sıralama turlarında yaşadığı olaydan ötürü ceza almayı beklemiyor ve rakiplerini daha saygılı olmaya çağırıyor.

Ronald Vording
Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Verstappen, Norris'le yaşadığı olaya yanıt verdi: "Öndeki araca saygı duymak gerekiyor"
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Max Verstappen bu yılki beşinci pole pozisyonunu elde etmiş olsa da, Lando Norris'le yaşadığı olaydan ötürü hakemlere rapor vermesi gerekiyor.

Bunun nedeni üçüncü bölümün başında yaşadığı andı. Verstappen, Red Bull pilotlarının seans boyunca yaptığı gibi, çıkış turunu çok yavaş şekilde attı.

Lando Norris, Verstappen'i beklemek istemedi ve son sektörde rakibi geçmeye çalıştı. Ancak Verstappen, bir an için aracının kontrolünü kaybetti ve Norris'e doğru gitti.

İngiliz pilot, kazadan kaçınmak için pist dışına çıktı ve seansın ardından verdiği demeçte, Verstappen'in ceza almasını beklediğini dile getirdi.

Fakat Verstappen aynı görüşte değil.

Genç sürücü, "Piste çıkış turlarımızı tamamladık ve hepimiz aralarda boşluk yaratmak için pozisyon almaya çalıştık."

"Şikandan önce bir şekilde beni geçmek istedi ama ben zaten hızlanmak üzereydim."

"Sorun sadece lastiklerin çok soğuk olmasıydı ve bu yüzden gaza bastığım anda arka tarafın kontrolünü kaybettim."

"Eğer centilmenlik anlaşmasına biraz daha saygı duyarsanız, o zaman yanlış bir şey olmaz."

"Zaten herkes kendi pozisyonunu bulur. Son virajdan önce artık kimse kimseyi geçmeye çalışmıyor."

"Eğer orada birini geçmeye çalışırsak, böyle bir sorun yaratırsınız." dedi.

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