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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Verstappen, Norris'le "takım arkadaşı olmayı" konuşmuş!

Red Bull pilotu Max Verstappen, Lando Norris ile gelecekte takım arkadaşı olmayı görüştüğünü söylüyor.

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Verstappen ve Norris tartışmasız Formula 1'in en parlak isimlerinden ikisi; Hollandalı pilot potansiyelini performansa dönüştürüp, çoktan şampiyonluk almayı başardı. Norris ise McLaren'la henüz galibiyet alamasa da yeteneklerini göstermiş durumda.

McLaren'ın yakın zamanda şampiyonluk kazanması pek de olası görünmüyor ve bundan ötürü Norris'in ayrılmayı seçip seçmeyeceği konusunda soru işaretleri var.

Kendisine Mercedes, Ferrari ve Red Bull gibi takımların ilgi gösterdiği konuşuluyor.

Helmut Marko da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Norris ile Verstappen'in takım arkadaşı olmasının problem yaratmayacağını söylemişti.

Görünüşe göre Verstappen de bu fikre karşı değil. İkilinin iyi arkadaş oldukları ve Monako'da birbirlerine yakın yaşadıkları biliniyor.

Bu nedenle Hollandalı pilot, gelecekte böyle bir ihtimal olduğu takdirde buna sıcak bakacağını söylüyor.

Verstappen Sky Sports İtalya'ya verdiği bir röportajda, "Bu konu hakkında elbette  konuştuk."

"Fakat McLaren ile uzun vadeli anlaşması var."

"Gelecekte ne olacağını göreceğiz." dedi.

Norris'in McLaren ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sık sık İngiliz ekiple devam etmek istediğini söylüyor.

Fakat beklenen adım bir türlü gelmezse, o zaman takımda takımdan ayrılmayı seçebilir.

Diğer taraftan McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Norris'in Red Bull'a gitmeyeceğini söyleyerek bu tür iddiaları yalanlamıştı.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

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F1, kirli havanın takibi zorlaştırması nedeniyle 2025'te değişiklik planlıyor!

Takım patronlarına göre mevcut takvim çaylak pilotlar için epey sorunlu

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