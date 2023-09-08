Verstappen, Norris'le "takım arkadaşı olmayı" konuşmuş!

Verstappen ve Norris tartışmasız Formula 1'in en parlak isimlerinden ikisi; Hollandalı pilot potansiyelini performansa dönüştürüp, çoktan şampiyonluk almayı başardı. Norris ise McLaren'la henüz galibiyet alamasa da yeteneklerini göstermiş durumda.

McLaren'ın yakın zamanda şampiyonluk kazanması pek de olası görünmüyor ve bundan ötürü Norris'in ayrılmayı seçip seçmeyeceği konusunda soru işaretleri var.

Kendisine Mercedes, Ferrari ve Red Bull gibi takımların ilgi gösterdiği konuşuluyor.

Helmut Marko da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Norris ile Verstappen'in takım arkadaşı olmasının problem yaratmayacağını söylemişti.

Görünüşe göre Verstappen de bu fikre karşı değil. İkilinin iyi arkadaş oldukları ve Monako'da birbirlerine yakın yaşadıkları biliniyor.

Bu nedenle Hollandalı pilot, gelecekte böyle bir ihtimal olduğu takdirde buna sıcak bakacağını söylüyor.

Verstappen Sky Sports İtalya'ya verdiği bir röportajda, "Bu konu hakkında elbette konuştuk."

"Fakat McLaren ile uzun vadeli anlaşması var."

"Gelecekte ne olacağını göreceğiz." dedi.

Norris'in McLaren ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sık sık İngiliz ekiple devam etmek istediğini söylüyor.

Fakat beklenen adım bir türlü gelmezse, o zaman takımda takımdan ayrılmayı seçebilir.

Diğer taraftan McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Norris'in Red Bull'a gitmeyeceğini söyleyerek bu tür iddiaları yalanlamıştı.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Erik Junius