Verstappen: "Takım patronu olsaydım, takımıma beni ve Norris'i alırdım"
Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Auto Motor und Sport'a verdiği bir röportajda, takım patronu olarak iki sürücü seçmek zorunda kalması halinde hiç tereddüt etmeden kendisini ve Lando Norris'i seçeceğini söylüyor.
Max Verstappen ve Lando Norris arasında büyük bir saygı ve dostluk olduğu herkes tarafından zaten biliniyor.
Alman dergisi Amus'a verdiği bir röportajda Verstappen, bir sürücü kadrosu seçmesi halinde Norris'e yer vereceğini açıkça belirtti.
Verstappen, en zorlu takım arkadaşının kim olabileceği sorulduğunda, "Herkes farklı araçlarda farklı şeyleri iyi yapar." diyerek soruyu geçiştirdi ancak takım patronu olsaydı hangi sürücüleri seçeceği sorulduğunda daha açık konuştu.
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren
Verstappen, "Eğer izin verilseydi, önce kendimi sonra Lando'yu alırdım."
"O hâlâ çok genç, önünde uzun bir kariyer var ve aynı zamanda çok çok hızlı."
"Eğer kendimi hariç tutmak zorunda kalsaydım, Lando ile birlikte Oscar'ı (Piastri) alırdım, bir çaylak olarak çok hızlıydı."
"Hâlâ yarış temposu gibi mükemmelleştirmesi gereken şeyler var ama gördüğüm kadarıyla çok zeki bir adam ve yarışlar kazanacağına eminim." dedi.
Sergio Perez ile yaşadığı iç savaş konusuna da değinen Verstappen, "Senaryoyu bütünüyle ele almamız gerekiyor. Suudi Arabistan'da (Perez'in kazandığı yarış) 15. sıradan başladım, Bakü'de ise güvenlik aracı benim aleyhime işledi."
"Sezonun ilk dört yarışında 'denge'den bahsetmenin pek doğru olmadığını düşünüyorum, benim açımdan işler o şekilde gitmedi. Bence daha yakındı ama tüm koşulları hesaba katmak gerekiyor."
Max, Red Bull'un F1 araçlarını kendi sürüş tarzına göre geliştirdiği yönündeki spekülasyonlarını da reddetti.
"Tüm mühendisler aracı daha hızlı hale getirmek için çabalıyor. Daha sonra her sürücü, kendisi için en iyi olduğunu düşündüğü şekilde aracı uyarlıyor ancak biz daha çok ayarlardan bahsediyoruz."
"Sürüş tarzıma gelirsek, bu konuda ne olduğunu söyleyemem fakat aracın ihtiyaçlarına uyum sağladığımı ve onu daha hızlı olmaya götüren yolu takip ettiğimi söyleyebilirim."
"Gerçek bir Formula 1 pilotu olmanın anahtarı da budur; takımın size sunduklarına nasıl uyum sağlayacağınızı bilmelisiniz."
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing
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