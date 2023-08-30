Verstappen, Norris'in kırdığı kupanın yenisine kavuştu
Max Verstappen'e, orijinal kupasının Lando Norris tarafından kırılmasının ardından Macaristan Grand Prix'sinde kazandığı kupanın yedeği takdim edildi.
Temmuz ayında gerçekleştirilen Macaristan GP'nin podyum sonrası kutlamalar sırasında Norris, Ferrari'nin köpüklü şarap şişesini kırarak baloncukların akmasını sağlama taktiğini uygularken Verstappen'in kupasını düşürmüştü.
Şişenin en üst basamağa vurulması kupayı sektirdi ve kupa yere devrilerek birkaç parçaya ayrıldı.
Olaydan sonra kupanın 45,000 dolara mal olduğu ve neredeyse tamamen elle yapıldığı için süslenmesinin altı ay sürdüğü ortaya çıktı.
Olayın ardından Herendi Porcelanmanufaktura Zrt şirketi, nihayet tamamlanan ve bir kez daha Verstappen'e takdim edilen yeni bir kupanın yapımını hızlı bir şekilde takip edeceğini söylemişti. Şirket bu görevi sadece beş hafta içinde tamamlamayı başardı.
Herendi'nin CEO'su Dr. Attila Simon tarafından yürütülen organizasyonda Verstappen'e kupası teslim edilirken Norris de oradaydı.
Verstappen, McLaren'deki rakibiyle yaşadığı neşeli anları paylaşırken, Instagram'da 'it's fixed' (tamir edildi) mesajıyla devir teslimin görüntülerini yayınladı.
Kupayı ilk kez gören Verstappen, "Tek parça halinde." dedikten sonra "Lando'nun ona dokunmasına izin yok!" diye devam ederek şaka yaptı.
Norris ayrıca yedek kupa için şaka amaçlı bir fatura ile resmedildi.
Herendi şirketi Instagram'da bir video yayınlayarak kupa değişiminin nasıl tamamlandığını gösterdi ve bu kez kutlamaların biraz yumuşatılmasını istedi.
Açıklamada, "Söz verdiğimiz gibi, tekrar yaptık. Formula 1 Herendi Kupası Herendi'den Max Verstappen'e doğru yola çıktı. Şampanya açılışının bu sefer iptal edilmesini umuyoruz." denildi.
Macaristan'daki kupa olayı, Red Bull'un Belçika Grand Prix'sinde kazandığı kupayı da kırmayı başarmasından sadece bir hafta önce meydana gelmişti.
Yarış sonrası çekilen bir fotoğrafın ardından takım çalışanları şampanya püskürmesinden kaçmaya çalışırken takım bir pit tahtasını kupanın üzerine devirmiş ve bu da takımda büyük bir eğlenceye neden olmuştu.
Verstappen videoda takım patronu Christian Horner'a "Yine kırıldı, kupa yine kırıldı!" derken görüntülenmişti.
Red Bull Racing'den yarışı kazanan Max Verstappen'in podyumdaki kırık kupası
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi
Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi
McLaren: "Piastri gelecekte şampiyon olacak"
McLaren: "Piastri gelecekte şampiyon olacak" McLaren: "Piastri gelecekte şampiyon olacak"
Norris: "Aracın yarış temposu hâlâ yetersiz"
Norris: "Aracın yarış temposu hâlâ yetersiz" Norris: "Aracın yarış temposu hâlâ yetersiz"
Son Haberler
Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir"
Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir" Gasly: "Monza, Verstappen için şimdiye kadarki 'en zorlu' yarış olabilir"
Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"
Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor" Windsor: "Bottas, Audi'de bir geleceğinin olmadığını biliyor"
Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"
Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var" Hamilton: "Mercedes ile halen yapacak çok şeyimiz var"
Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi
Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi Norris, kendisini "aptal gibi gösteren" telsiz mesajına açıklık getirdi
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar