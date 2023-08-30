Verstappen, Norris'in kırdığı kupanın yenisine kavuştu

Temmuz ayında gerçekleştirilen Macaristan GP'nin podyum sonrası kutlamalar sırasında Norris, Ferrari'nin köpüklü şarap şişesini kırarak baloncukların akmasını sağlama taktiğini uygularken Verstappen'in kupasını düşürmüştü.

Şişenin en üst basamağa vurulması kupayı sektirdi ve kupa yere devrilerek birkaç parçaya ayrıldı.

Olaydan sonra kupanın 45,000 dolara mal olduğu ve neredeyse tamamen elle yapıldığı için süslenmesinin altı ay sürdüğü ortaya çıktı.

Olayın ardından Herendi Porcelanmanufaktura Zrt şirketi, nihayet tamamlanan ve bir kez daha Verstappen'e takdim edilen yeni bir kupanın yapımını hızlı bir şekilde takip edeceğini söylemişti. Şirket bu görevi sadece beş hafta içinde tamamlamayı başardı.

Herendi'nin CEO'su Dr. Attila Simon tarafından yürütülen organizasyonda Verstappen'e kupası teslim edilirken Norris de oradaydı.

Verstappen, McLaren'deki rakibiyle yaşadığı neşeli anları paylaşırken, Instagram'da 'it's fixed' (tamir edildi) mesajıyla devir teslimin görüntülerini yayınladı.

Kupayı ilk kez gören Verstappen, "Tek parça halinde." dedikten sonra "Lando'nun ona dokunmasına izin yok!" diye devam ederek şaka yaptı.

Norris ayrıca yedek kupa için şaka amaçlı bir fatura ile resmedildi.

Herendi şirketi Instagram'da bir video yayınlayarak kupa değişiminin nasıl tamamlandığını gösterdi ve bu kez kutlamaların biraz yumuşatılmasını istedi.

Açıklamada, "Söz verdiğimiz gibi, tekrar yaptık. Formula 1 Herendi Kupası Herendi'den Max Verstappen'e doğru yola çıktı. Şampanya açılışının bu sefer iptal edilmesini umuyoruz." denildi.

Macaristan'daki kupa olayı, Red Bull'un Belçika Grand Prix'sinde kazandığı kupayı da kırmayı başarmasından sadece bir hafta önce meydana gelmişti.

Yarış sonrası çekilen bir fotoğrafın ardından takım çalışanları şampanya püskürmesinden kaçmaya çalışırken takım bir pit tahtasını kupanın üzerine devirmiş ve bu da takımda büyük bir eğlenceye neden olmuştu.

Verstappen videoda takım patronu Christian Horner'a "Yine kırıldı, kupa yine kırıldı!" derken görüntülenmişti.

Red Bull Racing'den yarışı kazanan Max Verstappen'in podyumdaki kırık kupası Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images