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Verstappen: "Norris, McLaren konusunda aceleci davranmamalı"

Max Verstappen'e göre daha rekabetçi bir koltuk isteyen Lando Norris'in McLaren'dan ayrılmak konusunda aceleci olmaması gerekiyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, congratulate each other after the Sprint shootout

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Verstappen, arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna emin adımlarla ve hiç hata yapmadan ilerliyor diyebiliriz.

Red Bull dominasyonu öyle bir noktaya ulaştı ki, başta Norris olmak üzere birçok genç pilot Verstappen ile az da olsa rekabet edebilmek için rekabetçi bir koltuğun peşinden koşuyor.

Norris'in McLaren'le 2026 sezonuna kadar sözleşmesi var, ancak takımın iki sezondur düşüşe geçmesi nedeniyle kendisinin takımdan ayrılma ihtimali mevcut.

Verstappen ise yakın arkadaşı Norris'in ani bir karar vermekten kaçınması gerektiğini ve McLaren'a inanması gerektiğini söylüyor.

Verstappen, "Lando yarış kazanan bir arabada olsaydı, yarışları kazanırdı. Bu kadar basit."

"Bazen sadece takıma sadık kalmanız ve işlerin iyiye gideceğine güvenmeniz gerekir. B.rçok kişi 'evet, biz buna inanıyoruz' diyebilir. Ama kalpten inanmalısınız."

"Kazanan bir takım oluşturmak için doğru insanları çektiğinizi gerçekten bilmeli ve görmelisiniz. Her şeyi yerli yerine oturtmanız gerekiyor."

"Ben bu konuda Red Bull'a güvenmiştim." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Elbette benim de şüpheye düştüğüm zamanlar oldu, örneğin [Honda] ortaklığının işe yarayıp yaramayacağını bilmiyordum. Ancak bu işi yürütmek için ne kadar kararlı olduklarını gördüm." 

"Birkaç kez içimden 'belki de ayrılmalıyım' dedim, ancak o dönemde bir pilot olarak sürekli gelişmekteydim." 

"Sizi ilk etapta F1'e kimin soktuğunu da asla unutmuyorsunuz. Buna da sadık olmanız gerektiğini düşünüyorum."

"İnsanlar bazen çimenlerin diğer tarafta daha yeşil olduğunu söyler ama çoğu zaman öyle değildir. Bu gibi durumlarda bu tür şeyleri hatırlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

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