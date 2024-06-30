Verstappen: "Norris ile temasımda frenleme sırasında hareket etmiyordum"
Max Verstappen, 2024 Formula 1 Avusturya Grand Prix temasında Lando Norris'e karşı 'agresif' olduğunu ve mücadeleleri boyunca frenleme altında hareket ettiğini reddediyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, liderlik için mücadele ediyor
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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