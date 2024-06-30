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Formula 1 Avusturya GP

Verstappen: "Norris ile temasımda frenleme sırasında hareket etmiyordum"

Max Verstappen, 2024 Formula 1 Avusturya Grand Prix temasında Lando Norris'e karşı 'agresif' olduğunu ve mücadeleleri boyunca frenleme altında hareket ettiğini reddediyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, liderlik için mücadele ediyor

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, liderlik için mücadele ediyor

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İkili, Red Bull Ring'deki yarışın 64. turunda temas etti ve her iki sürücünün de lastiklerinin patlamasına neden olan temasın sonucunda Verstappen 10 saniye ceza aldı. 
Yarıştan sonra temasla ilgili sorular üzerine Verstappen, "Hareketimde agresif bir tutum yoktu."
"Ayrıca frenleme esnasında hareket ettiğimi de düşünmüyorum, hareket ettiğimde fren yapmıyordum. Elbette dışarıdan bakıldığında hep öyle görünüyor ama bu tür senaryolarda ne yapmam gerektiğini oldukça iyi bildiğimi düşünüyorum."
"Her zaman bu şekilde yarışmıyorsunuz ama bence buradaki viraj da buna uygun."
"Elbette onun arkadan geldiğini gördüm, bu yüzden içeriyi kapatarak savunma yapmak istedim."
"Sonra frenleme sırasında ikimiz de lastik patlattık ki bu elbette olmasını istemeyeceğiniz bir şey." yanıtını verdi.
Verstappen ve Norris'in arasının iyi olduğu biliniyor ve pistteki ilk çatışmalarının ardından ilişkilerinin nasıl ilerleyeceğine odaklanılıyor.
Verstappen bu konuda "Bunun hakkında konuşacağız ama şimdi değil, şu anda doğru zaman değil."
"Lando ve benim aramızda biraz yaş farkı var [Norris 24, Verstappen 26 yaşında] - bu yüzden buradaki diğer bazı sürücülere kıyasla alt serilerde birbirimize karşı hiç yarışmadık."
"Ama evet, bundan sonra yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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