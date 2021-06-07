Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Sainz: “Bir kez daha yarış hafta sonunu bir araya getiremedim” Sonraki / Latifi: "Takım bana pite girmemem gerektiğini söyledi"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Verstappen: "Normal pistlerde bu puanlara ihtiyacımız olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Bakü'de gerçekleştirilen yarışta yaptığı kaza sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadığını çünkü normal pistlere döndüklerinde Mercedes'in avantajlı olabileceğini söyledi.

Verstappen: "Normal pistlerde bu puanlara ihtiyacımız olacak"

Max Verstappen, pit stoplarla birlikte Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı geçmeyi başarmış ve güvenlik aracı sonrasında da yerini korumuştu.

Ancak bitime dört tur kala lastik patlattı ve bariyerlere çarparak büyük bir kaza yaptı. 

Yarışın ardından hayal kırıklığı yaşayan Verstappen, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Öncelikle kaza çok tehlikeliydi ve kaza farklı şekilde de olabilirdi. Bariyerlere çarptığımda sanırım 305 km/s hızla falan gidiyordum."

"Pirelli bunun pistteki bir parçadan kaynaklı olduğunu söyleyecek. Bu konuda asla doğru cevap alamayacaksınız. Bunu kabul etmek kolay değil çünkü bizim için rahat bir yarış oluyordu. Rahat şekilde liderlik ve diğerlerine kıyasla avantajımız vardı. Zorlamasam bile fark giderek büyüyordu."

"Bu lastik yüzünden daha fazla puan kazanma fırsatını kaçırdık. Normal pistlere döndüğümüz zaman, bu puanlara ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Burada kazanmak gerçekten harika olurdu."

"Bugün [Hamilton'ın hatasıyla] şampiyona liderliğini korumak elbette iyi ancak puan almayı tercih ederdim çünkü normal pistlere gittiğimizde, bugünkü gibi bir yarışa sahip olmanın zor olacağının farkındayız."

"Sıradaki pistler zor olacak. Mercedes'in normal pistlerde olduğu gibi güçlü olmasını bekliyorum. Elbette aracımız çok güçlü ama Mercedes'in normal pistlerde çok güçlü olmasını bekliyorum."

Hamilton'ın "Red Bull, Mercedes'ten daha hızlı" sözüne de yanıt veren Verstappen, "Evet, onun yerinde olsam ben de böyle derdim. Ben de onun yerinde olsaydım, onun aracında olsaydım, onun şu anda olduğundan 0.2 sn daha hızlı olacağımı söyleyebilirdim." ifadelerini kullandı.

Kazadan sonra ilk duygusunun ne olduğu sorusuna Verstappen, "Çok sinir bozucuydu, çok sinirlendim. Oraya kadar gelmiştik ve önümde dört tur vardı. Böyle bir noktada duvara çarpmak beklediğiniz şey değil. O ana kadar her şey harikaydı, Sergio'nun da Lewis'in önünde olduğu iyi bir yarıştı. Bu yüzden takım için iyi bir gündü. Her şey çok güzeldi." cevabını verdi.

Son olarak Perez'le ilgili, "Sergio'nun artık daha güçlü olduğunu düşünüyorum ki bu takım için olumlu bir şey." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Sainz: “Bir kez daha yarış hafta sonunu bir araya getiremedim”

Önceki haber

Sainz: “Bir kez daha yarış hafta sonunu bir araya getiremedim”

Sonraki haber

Latifi: "Takım bana pite girmemem gerektiğini söyledi"

Latifi: "Takım bana pite girmemem gerektiğini söyledi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

18s
2
Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

1s
3
Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

21s
4
Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

25 dk
5
Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

2s
Son Haberler
Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
F1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

25dk
Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
F1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

1s
Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
F1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

1s
Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
F1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

2s
Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor
F1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

3s
Son Videolar
2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek 00:43
Formula 1
2 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek

Bakü Şehir Pisti sanal tur 01:53
Formula 1
31 May 2021

Bakü Şehir Pisti sanal tur

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun Azerbaycan GP
Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları Azerbaycan GP
Formula 1

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları

Giovinazzi yarış boyunca fren sorunuyla boğuşmuş Azerbaycan GP
Formula 1

Giovinazzi yarış boyunca fren sorunuyla boğuşmuş

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Son Haberler

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.