Verstappen: "Normal pistlerde bu puanlara ihtiyacımız olacak"

Max Verstappen, pit stoplarla birlikte Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı geçmeyi başarmış ve güvenlik aracı sonrasında da yerini korumuştu.

Ancak bitime dört tur kala lastik patlattı ve bariyerlere çarparak büyük bir kaza yaptı.

Yarışın ardından hayal kırıklığı yaşayan Verstappen, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Öncelikle kaza çok tehlikeliydi ve kaza farklı şekilde de olabilirdi. Bariyerlere çarptığımda sanırım 305 km/s hızla falan gidiyordum."

"Pirelli bunun pistteki bir parçadan kaynaklı olduğunu söyleyecek. Bu konuda asla doğru cevap alamayacaksınız. Bunu kabul etmek kolay değil çünkü bizim için rahat bir yarış oluyordu. Rahat şekilde liderlik ve diğerlerine kıyasla avantajımız vardı. Zorlamasam bile fark giderek büyüyordu."

"Bu lastik yüzünden daha fazla puan kazanma fırsatını kaçırdık. Normal pistlere döndüğümüz zaman, bu puanlara ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Burada kazanmak gerçekten harika olurdu."

"Bugün [Hamilton'ın hatasıyla] şampiyona liderliğini korumak elbette iyi ancak puan almayı tercih ederdim çünkü normal pistlere gittiğimizde, bugünkü gibi bir yarışa sahip olmanın zor olacağının farkındayız."

"Sıradaki pistler zor olacak. Mercedes'in normal pistlerde olduğu gibi güçlü olmasını bekliyorum. Elbette aracımız çok güçlü ama Mercedes'in normal pistlerde çok güçlü olmasını bekliyorum."

Hamilton'ın "Red Bull, Mercedes'ten daha hızlı" sözüne de yanıt veren Verstappen, "Evet, onun yerinde olsam ben de böyle derdim. Ben de onun yerinde olsaydım, onun aracında olsaydım, onun şu anda olduğundan 0.2 sn daha hızlı olacağımı söyleyebilirdim." ifadelerini kullandı.

Kazadan sonra ilk duygusunun ne olduğu sorusuna Verstappen, "Çok sinir bozucuydu, çok sinirlendim. Oraya kadar gelmiştik ve önümde dört tur vardı. Böyle bir noktada duvara çarpmak beklediğiniz şey değil. O ana kadar her şey harikaydı, Sergio'nun da Lewis'in önünde olduğu iyi bir yarıştı. Bu yüzden takım için iyi bir gündü. Her şey çok güzeldi." cevabını verdi.

Son olarak Perez'le ilgili, "Sergio'nun artık daha güçlü olduğunu düşünüyorum ki bu takım için olumlu bir şey." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, on the podium Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images