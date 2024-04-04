Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Red Bullun tasarımcısı Adrian Newey'nin takımda kalmasını istiyor.
LAT Images
Adrian Newey, geçtiğimiz haftalarda Aston Martin'den 2025 ve sonrasını kapsayacak dört yıl için 100 milyon dolarlık bir teklif almış gibi görünüyor.
Bu konu geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı ve söylentiler günden güne hız kazanıyor.
Verstappen, Adrian Newey'nin takım için önemli isimlerden birisi olduğunu ve takımdan ayrılmasını istemediğini dile getirdi.
Newey'e Aston Martin'den teklif geldiği haberleriyle ilgili Verstappen, "Elbette takımda kalması gereken kilit isimlerden birisi."
"Adrian'ın yıllar içerisinde -takım içerisinde- biraz farklı bir rolü olduğunu düşünüyorum ama sahip olduğumuz başarıda herkesin önemli bir rolü var."
"Elbette herkesin ekip içinde bir arada kalması gerektiğini söyleyebilirim ama biri ayrılmak isterse bunu engelleyemezsiniz."
"Adrian'la bu konu hakkında konuşmadım, neler olduğunu da bilmiyorum. Ben de bu konularla pek ilgilenmiyorum. Geçen hafta kayak yapmakla meşguldüm ve tüm bu hikayeleri okumayı da zaten istemiyorum." dedi.
Verstappen daha önce Marko ile ilgili olarak 'eğer takımdan ayrılırsa gelecek düşüncelerimi etkileyebilir' demişti.
Bunun Newey için geçerli olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Bunlar her zaman içini doldurması zor olan şeyler."
"Aracı hızlı yapan pek çok insan var ama günün sonunda Adrian'ın başka bir takıma gitmesinden ziyade takımda kalmasını isterim."
"Böyle bir durumda birçok bilgi birikimini de beraberinde götürecek." cevabını verdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, talks to the press
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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