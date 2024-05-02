Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"

Bu hafta başında Newey'nin Milton Keynes takımında geçirdiği 19 yılın ardından Red Bull'dan ayrılacağı doğrulandı. Newey'nin Sebastian Vettel ve şimdi de Verstappen ile takımın iki şampiyonluk serisinde büyük payı vardı.

Bu haber, - özellikle de Ferrari'nin ilgisi nedeniyle - Red Bull için büyük bir darbe olarak algılandı.

Ancak Verstappen Newey'nin katkılarını överken ve 65 yaşındaki Newey'nin takımda kalmasını dilerken, Red Bull'un tılsımlı tasarım dehasını kaybetme ihtimalinin de büyük bir felaket olmadığını söyledi.

Verstappen, "Elbette Adrian Red Bull'un başarısı için inanılmaz derecede önemliydi ama zaman içinde rolü biraz değişti."

"Bence pek çok insan onun gerçekte ne yaptığını anlamıyor. Hiçbir şey yapmadığını söylemiyorum ama rolü değişti. Takıma pek çok iyi insan geldi ve bu da tüm departmanı güçlendirdi."

"Elbette Newey'nin kalmasını tercih ederdim çünkü onun tecrübesine her zaman güvenebilirsiniz. Bir insan olarak da sohbet etmesi ve ilişki kurması harika bir adam."

"Ancak Adrian dışında sahip olduğumuz teknik ekibin çok çok güçlü olduğuna da gerçekten güveniyorum ve bunu son birkaç yıldır aracın ne kadar rekabetçi olduğuyla gösterdiler."

"Yani dışarıdan çok dramatik görünüyor ama takımın içinde neler olup bittiğini gerçekten biliyorsanız, göründüğü kadar dramatik değil." dedi.

Verstappen kişisel olarak Newey'i kalmaya ikna etmeye çalışmanın bir anlamı olmadığını ve ona yeni bir meydan okumayı çok görmediğini söyledi.

"Kimseyi ikna etmeme gerek yok, çünkü günün sonunda birisi gerçekten ayrılmak istiyorsa ayrılmalı."

"Ben de ona bunu yazdım. Eğer kendiniz ve aileniz için doğru kararın bu olduğunu düşünüyorsanız, ya da farklı bir meydan okuma arıyorsanız, ya da her neyse, bunu yapmak zorundasınız."

"Günün sonunda F1 bir köpekbalığı tankı, herkes günün sonunda kendini düşünüyor. Bunu biliyorum, aptal değilim. Bu yüzden sorun yok."

"Bir insan olarak nasıl olduğu, bilgisi ve katılmak isterse potansiyel olarak başka bir takıma getirecekleri için kalmasını tercih ettiğimi inkar edemem."

"Bunun yanı sıra, elimizdeki insanların yaptıkları işte inanılmaz derecede iyi olduklarına inanıyorum."