Verstappen: "Newey'in yeni kontratı 'kazanan ekibi' korumak için harika bir haber"
Max Verstappen, Adrian Newey'nin Red Bull ile sözleşme uzatmasını memnuniyetle karşılıyor.
Motorsport.com, bu haftanın başında Red Bull teknik şefi Newey'nin Red Bull ile olan kontratını uzattığını öğrenmişti.
Kariyeri boyunca kazandığı tüm yarışları Newey imzalı araçlarla alan Verstappen, aero şefinin takımda kalma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Fakat Verstappen, bunun gelecek kararını etkilemeyeceğini belirtti.
Miami Grand Prix'si öncesinde konuşan Verstappen, "Hiçbir şey 2028'i etkilemeyecek çünkü halihazırda bir kontratım var ama Adrian'ın kalmasından elbette çok mutluyum."
"Fakat bu takımdaki herkes için geçerli, değil mi? Gerçekten iyi gidiyorsanız, tüm ekibi bir arada tutmaya çalışmak istersiniz."
"Takımın gelecekteki hedefi de bu." dedi.
Newey'nin Red Bull'da kalması, Avusturyalı ekibin mevcut baskınlığını ilerleyen yıllara taşımasına kapı açmış olacak.
Takım bu yılki tüm yarışları kazanmayı başardı ve sezon sonunda şampiyon olmak için en önemli aday gibi görünüyor.
"When you're doing really well, you want to try and keep that whole group together." Max Verstappen
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
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