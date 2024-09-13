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Formula 1 Azerbaycan GP

Verstappen: "Newey tasarımı bir Aston Martin kullanmayı düşünebilirim"

Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, ileride tasarımcı Adrian Newey ile yeniden bir araya gelebilir mi?

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with Adrian Newey, Red Bull Racing

Max Verstappen gelecekte Aston Martin'de Adrian Newey ile yeniden bir araya gelme ihtimalini reddetmedi.

Tasarım dehası Newey, Verstappen'e üç pilotlar şampiyonluğu kazandıran Red Bull araçlarının arkasındaydı, ancak yılın başlarında ayrılığı doğrulandı ve şimdi Aston ile anlaştı.

Önümüzdeki yıldan itibaren teknik yönetici ortak rolünü üstlenecek olan Newey, yıllık 30 milyon sterlin değerinde bir anlaşma imzaladı. 65 yaşındaki Newey, Aston Martin'i ikinci ligden şampiyonluğa taşımakla görevlendirildi.

Newey'nin ayrılacağı ilk kez doğrulandığında ve şimdi bir sonraki varış noktası açıklandığında, Verstappen’e bir gün yeniden Newey tasarımı bir araba kullanıp kullanmayacağı soruldu.

Aston Martin takım patronu Mike Krack'in Verstappen'e takıma katılması için kapının açık olduğunu söylediği sorulduğunda, “Şu anda çok dikkat ettiğim başka endişelerim var ve bunun üzerinde çalışıyorum.”

“Bu belki de gelecek için düşündüğüm bir şey, şimdi değil.”

“Adrian ve ben çok iyi bir uyuma sahibiz. Haber çıktıktan sonra ona da bir mesaj gönderdim, elbette bunun olacağını biliyordum. Bu yüzden onun adına mutluyum.”

Adrian Newey, Aston Martin Formula One Team

Adrian Newey, Aston Martin Formula One Team

Photo by: Aston Martin Racing

“Tabii ki bu yeni bir meydan okuma, her zaman onun kalmasını isterdim. Ama bir noktada bu tür şeyleri engelleyemezsiniz. O yüzden insanlar yeni meydan okumalar aradığında heyecanlanıyorsunuz.”

“Lawrence Stroll’ün Aston Martin ile başarılı olmak için elinden geleni yaptığını da biliyorum, dolayısıyla Adrian'ı yanında görmek istemesi elbette anlaşılabilir bir durum.” diye cevapladı.

Newey tarafından yönetilen bir takımla çalışmanın çekiciliği, son otuz yıldır Formula 1'deki en iyi pilotlardan bazılarını cezbetmeye yetti.

Verstappen, Newey’nin 2026’da yeni düzenlemelerle ilk etkisini göstereceği zaman bunun hâlâ geçerli olabileceğini düşünüyor.

“Evet, bilmiyorum. Onunla çalıştım, bu yüzden nasıl biri olduğunu ve neler yapabileceğini biliyorum. Sanırım herkes kariyerlerinde Adrian ile çalışmak ister. Yani potansiyel olarak evet.” diye ekledi.

Newey'nin geçişinin açıklanması, pilotlar bu hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'si için Bakü'ye geldiklerinde tartışılan konulardan sadece biriydi ve McLaren'ın takım emirleri uygulaması da gündemdeydi.

Ancak Verstappen, Newey’nin yeni rolü hakkındaki görüşünü sunmasının yanı sıra, sekteye uğrayan şampiyonluk mücadelesini yeniden rayına oturtmaya çalıştığını açıkça belirtti.

Son İtalya Grand Prix'sini altıncı sırada tamamlayan Verstappen, Red Bull'unun performans eksikliğinden bir kez daha yakındı ve son dönemdeki formlarının hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu korumayı “gerçekçi olmayan” bir hırs haline geldiğini iddia etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen Bakü'de, gazetecilerin son gelişmeler hakkında kendisine yönelttiği soruları büyük ölçüde geçiştirdi.

Mercedes ve Ferrari'nin Norris ve McLaren'dan puan almak için ortaya çıkmasının şampiyonluk mücadelesinde kendisine yardımcı olup olamayacağı da dahil olmak üzere bir dizi soruya “Başka endişelerim var.” ve “Daha iyi olmam gerekiyor.” yanıtlarını verdi.

Verstappen ile arasındaki 62 puanlık farkı kapatmaya çalışan Norris'i desteklemek için McLaren'ın Papaya Kurallarını değiştirmesi hakkındaki görüşü sorulduğunda “kendi sorunlarından” yakındı.

“Hâlâ yapacak çok işimiz var ama Monza'nın bir bakıma araç hakkında daha fazla şey öğrenmek için olumlu olduğunu düşünüyorum.” dedi ve Red Bull'u rahatsız eden son sorunlar hakkında konuşmaya devam etti.

“Arabayı daha iyi hale getirmek, zayıflıklarımızı anlamak zaman alıyor, ki bence bunu yaptık. Şimdi mesele bunun için çözümler bulmaya çalışmak. Sorunlarınızı anladığınız andan itibaren bunun bir ya da iki hafta içinde çözülmeyeceğini de belirttim.”

“Ama umuyorum ki bundan sonra sadece ileriye bakabiliriz ve Monza’daki gibi olmaz.” diye ekledi.

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