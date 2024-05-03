Verstappen: "Newey, gideceği takıma çok şey katacak"

Adrian Newey, 2025 yılının başında Red Bull'dan ayrılacak ve bu yılın kalanında da F1 projesinde çalışmayacak.

Bu konu hakkında Miami'de konuşan Verstappen, bu karara şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Tüm bunlar birkaç yıl önce olsaydı biraz beklenmedik olurdu."

"Bence sakin kalmak ve işinize odaklanmak, çalıştığınız kişileri bilmek çok önemli. Kendinizi rahat hissetmelisiniz ve sonunda en hızlı araca sahip olmak önemli."

"Her zaman bunu istedim. Birkaç yıldır nihayet bunu başardık."

"Uzun süredir takımın bir parçası olan çok güçlü bir teknik ekibimiz var. Temelde her şey daha önce olduğu gibi devam ediyor."

Huzurlu ortamın Newey'nin gidişiyle değişip değişmeyeceği sorusuna Verstappen, "Şu anda değil, bence basındaki insanlar şu anda pek çok şey uyduruyor, çünkü takımdaki kuralların nasıl olduğunu bilmiyorlar."

"Tabii ki, daha önce de söylediğim gibi onun burada kalmasını isterdim ama elimizdeki insanların yaptıkları işte inanılmaz derecede iyi olduğuna inanıyorum."

"Kimseyi burada kalmaya ikna etmeme gerek yok çünkü birisi ayrılmak istiyorsa ayrılmalı. Ben de ona bunu yazdım. Konuşmaya devam ediyoruz, her şey aniden bitmedi."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

"Fakat kendiniz ve aileniz için doğru kararın bu olduğunu düşünüyorsanız ya da farklı bir mücadele arıyorsanız bunu yapmak zorundasınız."

"Ona çok saygı duyuyoruz. Bunca yıl boyunca takım için yaptıklarından dolayı her zaman ona müteşekkir olacağız. Christian adına konuşmuyorum, çünkü onu serbest bırakma ve diğer konular hakkında Christian'la görüşmek en iyisi. Fakat erken bırakılmasına şaşırmadım. Çünkü takım için yaptıklarını düşününce onu çok uzun bir boyunca kenarda tutmak belki de biraz haksızlık olurdu."

"Sanırım iki taraf arasında karşılıklı bir saygı var." cevabını verdi.

Hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorusuna Verstappen, "Hayal kırıklığına uğramadım, çünkü sonunda kendisi için en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yapmak zorunda. Onu burada görmek ister miydim? Evet, elbette. Fakat bana farklı bir mücadeleye girmek istediğini söylüyorsa ve takımla çok şey başardıysa, ki öyle, o zaman ona minnettar olmalıyız."

"Kendisi 19 yıldır bu takımın bir parçası ve eğer bir noktada 'ben başka bir şey yapmak istiyorum' derse, o zaman sorun değil. Ancak muhtemelen kalmasını tercih edeceğimizi de inkar edemeyiz."

"Adrian gerçekten tecrübeli biri ve sahip olduğu bilgi birikimi nanılmaz. Bu -eğer başka bir yere giderse onlar için- bir avantaj olmalı ama öte yandan 2026'da her şey çok yeni, araçlar şu anki halinden çok farklı olacak."

"Potansiyel 2025 araçları zaten tasarlanıyor. Ne kadar etkisi olabileceğini bilmiyoruz ama başka bir yere giderse, sahip olduğu bilgiyle başka bir takıma çok şey katabileceği kesin." cevabını verdi.

Daha fazla ayrılık bekleyip beklemediği sorusuna Verstappen, "Yani herkes adına konuşamam. Şu anda herkesin rolünden memnun olduğunu düşünüyorum. Adrian'ın ayrılmasının takıma ne yapacağını kim bilebilir?"

"Bu her zaman olumsuz olmayabilir. Bu Adrian'a yönelik bir şey değil ama birçok farklı şirkette ya da sporda bazen birileri uzun süre takımın bir parçası olduğunda ve sonra aniden bu kişi ayrıldığında, bunun her zaman olumsuz bir şey olmadığını görürsünüz."

"Belki de genç yetenekleri teşvik ediyordur. Tabii ki bir daha asla Adrian olmayacak. Fakat bu da iyi bir şey çünkü herkes Adrian gibi olursa oldukça sıkıcı olur."

"Bu yüzden onun takım için yaptıklarını takdir etmek çok önemli."

"Bizim için şu anda elimizdeki insanlarla çalışmak çok önemli ve onlar da yaptıkları işte çok iyiler." cevabını verdi.

Eğer Newey Ferrari'ye geçerse, Lewis Hamilton'ın tekrar kazanıp kazanamayacağı sorusuna Verstappen, "Bir takımı başarılı kılan şey, oradaki insan grubudur." cevabını verdi.