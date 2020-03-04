Verstappen: "Netflix beni olmadığım biri gibi gösterdi"

Netflix, Drive to Survive serisi için yıl boyunca tüm F1 garajlarında yer aldılar ve taraftarlara sporun arka planında neler olduğuna dair bilmediğimiz oldukça farklı görüntüler sundular.

28 Şubat'ta yayına giren ikinci sezonda, geçen yıl şampiyona üçüncüsü olan Max Verstappen de öne çıkan isimlerden biriydi.

Ancak Hollandalı pilot, seride normalden farklı göründüğünü düşünüyor.

“Bunun gerçek ben olduğunu düşünmüyorum. Sorun, sizi her zaman istedikleri gibi konumlandırıyor olabilmeleri."

“Bu bir seri. Ne söylerseniz söyleyin, sizi umursamaz göstermeye çalışacaklar ya da sizi dizinin hikayesine uyan bir şeye dönüştürmeye çalışacaklar."

"Her şey heyecanla ilgili. Bu yüzden herkesin heyecan verici olması gerekiyor, bu yüzden sizi ve bölüme uygun olacak şekilde konumlandırıyorlar."

“Bir röportaj yapıyorsunuz ve bunu farklı şartlarda kullanıyorlar. Açıkçası bunu hiç sevmedim. Beni tanımak isteyen biriyle birebir görüşmeyi tercih ederim."

Verstappen, şu anda sporda oldukça popüler olmasına rağmen açık sözlü olmasıyla sık sık eleştiriliyor.

Red Bull-Honda sürücüsü “Ben sadece kendim olmayı seviyorum. Konuşmam gerektiğinde konuşuyorum ve söyleyecek bir şeyim yoksa hiçbir şey söylemiyorum."

"Duygularımı çok fazla açığa çıkardığımı düşünmüyorum. Sadece basit davranıyorum, fakat kazanmak da istiyorum."

“Bunun için her şeyi yapmaya çalışıyorum çünkü bu benim hayatım ve tutkum. Bazen kibirli ya da benzer görünebilirim, ama kazanmak için F1'deyim." dedi.