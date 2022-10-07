Verstappen: "Nerede olduğumuzu söylemek zor"

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Red Bull'un Hollandalı pilotu, cuma günkü antrenman turlarında zirvenin uzağında kaldı ve ikinci seansta en hızlı üçüncü isimdi.

Yol tutuş yakalamakta zorlandığını söyleyen Verstappen, seansın ardından verdiği demeçte, ıslak zeminde gerçek hızlarını kestirmelerinin imkansız olduğunu belirtti.

Verstappen, "Kolay değildi, elbette şartların biraz daha temsili olmasını isterdim."

"Neyse ki hava durumu taraftarlar veya bizim için çok da kötü değildi. En azından piste çıkarak bir şeyler yapabildik."

"Fakat ıslak zeminde, tempo anlamında nerede olduğunuzu bilmek her zaman için zordur." dedi.

Pazar günü yağmur beklendiği için bugün toplanan veriler, pazar günü için faydalı olabilir.

Verstappen, "Tabii ki temel bilgileri edinebilirsiniz ve bizim yaptığımız da tam olarak buydu fakat bundan daha fazlası mümkün değil."

"Bu yüzden ne kadar rekabetçi olduğumuzu görmek için yarını bekliyorum."

"Yarın hava iyiyse, aslında baştan başlıyor olacağız. Fakat bu durum herkes için geçerli. Yağmurun gridde büyük farklar yaratacağını sanmıyorum." dedi.