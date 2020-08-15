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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Verstappen neden ters lastik stratejisini seçmediğini açıkladı

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Verstappen neden ters lastik stratejisini seçmediğini açıkladı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Ağu 2020 17:48

Max Verstappen, yumuşak lastiğin ilk bölüm için yeterli olacağına inandıkları için ters lastik stratejisi seçmediklerini söyledi.

Max Verstappen, harika bir lastik stratejisine sahip olduğu 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın önünde sürpriz bir galibiyet elde etmeyi başarmıştı.

O yarışa sert lastikle başlayan Verstappen, uzun bir ilk bölüm geçirdi ve yarışa orta lastikle başlayan Hamilton ile Bottas için yarış oldukça zor geçti.

Pazar günkü İspanya GP'de, hava sıcaklığının yaklaşık 50 derece olması bekleniyor ve lastik yönetimi tekrar önemli hale gelecek.

Verstappen, sıralama turlarında Hamilton ve Bottas'ın arkasında üçüncü sırada yer aldı fakat farklı bir lastik stratejisi izlememeyi tercih etti.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, yumuşak lastiğin kötü bir lastik olmadığını ve ilk bölümü tamamlayacak kadar iyi olduğu için aynı stratejide kaldıklarını belirtti.

Verstappen, "Yumuşak lastiğin yarışa başlamak için yeterince iyi olduğunu düşünüyorum. Normalde en yumuşak lastik çok zorlu, çünkü oldukça hızlı bir şekilde ufalanıyor."

"Ama bence bu pistte herhangi bir sorun yok." dedi.

Verstappen, yarış hafta sonu boyunca Mercedes sürücüleriyle mücadele etmekte zorlandı ve üçüncü sıraya "abone olduğunu" söyleyerek şaka da yaptı.

Hollandalı sürücü, Red Bull'un uzun sürüşlerdeki performansına daha fazla güveniyor.

Verstappen, "Dün uzun sürüşlerde, aracın ve arka lastiklerin dengesi ile çok mutlu hissettim ."

"Yarın yine yeni bir gün. Tekrar aynısını yapmaya çalışmalıyız."

"Tabii ki onlara yakın olmayı ve baskı yapabilmeyi umuyorum." dedi.

Alexander Albon, Red Bull ile günü altıncı sırada tamamladı ve yumuşak lastiklerin korkunç olmadığını belirtti.

Albon, "Yarış başındaki trafik ile beraber, diğerlerinin stintini uzatmasının çok belirli olacağına inanıyorum."

"Yarın da bir VE iki pit stop konusunda bölünmüş stratejiler olması konusunda iyi bir şans var. Bu, cuma günü lastiklerin nasıl çalıştığına da bağlı. Yani nasıl gittiğini görmeli ve herkese uyum sağlamalıyız."

"Bu durum aynı Silverstone’da olduğu gibi, belki de biz trafikte çıktığımız yerde kayıp yaşadık, ancak belirli aralıkları bulup bu aralıklarda pite girmeniz gerekiyor."

"Bu DRS trenleriyle, önünde bir grup araba olduğunda sollamak çok zor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
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Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Luke Smith

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